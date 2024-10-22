اتحاد العاصمة يهزم ترجي مستغانم ويرتقي لقمة الدوري الجزائري

الجزائر: – ارتقى فريق اتحاد العاصمة لقمة ترتيب الدوري الجزائري لكرة القدم بالفوز على مضيفه ترجي مستغانم في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة اليوم الثلاثاء.

وسجل سيكو جاساما هدف المباراة الوحيد لاتحاد العاصمة في الدقيقة .26

ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 11 نقطة بعدما حقق فوزه الثالث هذا الموسم، ليتقاسم الصدارة مع مولودية الجزائر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

ولكن مولودية الجزائر يتفوق على اتحاد العاصمة بفارق الأهداف.

أما ترجي مستغانم فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بعدما تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم.

اتحاد خنشلة يحرم أولمبي الشلف من فوزه الأول

من جهته فرض اتحاد خنشلة التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 على مضيفه أولمبي الشلف في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

أنهى أولمبي الشلف الشوط الأول متقدما بهدف عبد الرحمن بورديم من ركلة جزاء في الدقيقة .51

وتعادل الضيوف بهدف إسلام باكير في الدقيقة .53

ورفع اتحاد خنشلة رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع بعد فوز وحيد وثلاثة تعادلات مقابل خسارة.

أما أولمبي الشلف فقد تعادل للمباراة الرابعة على التوالي وفشل في تحقيق أول فوز ليبقى في المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط.

(د ب أ)