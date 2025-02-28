اتحاد الكرة الجزائري يحقق في أحداث عنف تسببت في إلغاء مباراة بدوري الهواة

الجزائر: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن فتح تحقيق في ما سماه ” الأحداث المؤسفة” التي أدت إلى إلغاء المباراة التي كانت ستجمع المتصدر مستقبل الرويسات بضيفه ووصيفه اتحاد الحراش، أمس الخميس، في قمة الجولة 21 من دوري الهواة.

واضطر الحكم يوسف قاموح، إلى إلغاء المباراة لعدم توفر الشروط الأمنية لإجرائها، حيث تحدثت تقارير إخبارية عن تسجيل انزلاقات خطيرة واعتداءات طالت لاعبي اتحاد الحراش ومسؤوليه عند دخولهم الملعب وخروجهم للإحماءات.

وأعرب الاتحاد الجزائري عن أسفه العميق وإدانته الشديدة لأعمال العنف التي شهدها ملعب”18 فبراير/شباط” بمدينة ورقلة التي تقع على بعد 800 كيلومتر جنوبي الجزائر.

وقال في بيان نشره في موقعه الرسمي مساء الخميس: ” إن هذه التصرفات غير المقبولة، التي تسيء إلى صورة كرة القدم الجزائرية، تكتسي طابعا أكثر أسفا بحدوثها عشية شهر رمضان المبارك”.

وأضاف: ” لقد بات من الضروري التصدي بحزم لهذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد العناصر المشاغبة التي دأبت على إثارة الفوضى، لما تلحقه من ضرر بكرة القدم”.

وأعلن الاتحاد الجزائري عن فتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الأحداث المؤسفة وتحديد المسؤوليات، مجددا التزامه بقيم الاحترام، الروح الرياضية واللعب النظيف.

كما دعا جميع الفاعلين في كرة القدم الجزائرية من أندية، وجماهير ووسائل الإعلام، إلى توحيد الجهود للقضاء على كل أشكال العنف في الملاعب، والحفاظ على التنافس الشريف.

من جهتها، دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، الصحافيين، إلى الالتزام بالأخلاقيات والضوابط المهنية، والابتعاد عن خطاب الكراهية، وعن كل ما من شأنه إثارة الفتنة والنعرات بين أبناء الشعب الواحد.

كما شجبت كل أشكال العنف مهما كان مصدره، مناشدة الجميع بضرورة التحلي بالحكمة، وتفويت الفرصة على المتربصين وكل من يريد الاصطياد في المياه العكرة والإيقاع بين الجزائريين.

(د ب أ)