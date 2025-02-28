اتحاد الكرة الجزائري يحقق في أحداث عنف تسببت في إلغاء مباراة بدوري الهواة

الجزائر: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن فتح تحقيق في ما سماه ” الأحداث المؤسفة” التي أدت إلى إلغاء المباراة التي كانت ستجمع المتصدر مستقبل الرويسات بضيفه ووصيفه اتحاد الحراش، أمس الخميس، في قمة الجولة 21 من دوري الهواة.
واضطر الحكم يوسف قاموح، إلى إلغاء المباراة لعدم توفر الشروط الأمنية لإجرائها، حيث تحدثت تقارير إخبارية عن تسجيل انزلاقات خطيرة واعتداءات طالت لاعبي اتحاد الحراش ومسؤوليه عند دخولهم الملعب وخروجهم للإحماءات.
وأعرب الاتحاد الجزائري عن أسفه العميق وإدانته الشديدة لأعمال العنف التي شهدها ملعب”18 فبراير/شباط” بمدينة ورقلة التي تقع على بعد 800 كيلومتر جنوبي الجزائر.
وقال في بيان نشره في موقعه الرسمي مساء الخميس: ” إن هذه التصرفات غير المقبولة، التي تسيء إلى صورة كرة القدم الجزائرية، تكتسي طابعا أكثر أسفا بحدوثها عشية شهر رمضان المبارك”.
وأضاف: ” لقد بات من الضروري التصدي بحزم لهذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد العناصر المشاغبة التي دأبت على إثارة الفوضى، لما تلحقه من ضرر بكرة القدم”.
وأعلن الاتحاد الجزائري عن فتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الأحداث المؤسفة وتحديد المسؤوليات، مجددا التزامه بقيم الاحترام، الروح الرياضية واللعب النظيف.
كما دعا جميع الفاعلين في كرة القدم الجزائرية من أندية، وجماهير ووسائل الإعلام، إلى توحيد الجهود للقضاء على كل أشكال العنف في الملاعب، والحفاظ على التنافس الشريف.
من جهتها، دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، الصحافيين، إلى الالتزام بالأخلاقيات والضوابط المهنية، والابتعاد عن خطاب الكراهية، وعن كل ما من شأنه إثارة الفتنة والنعرات بين أبناء الشعب الواحد.
كما شجبت كل أشكال العنف مهما كان مصدره، مناشدة الجميع بضرورة التحلي بالحكمة، وتفويت الفرصة على المتربصين وكل من يريد الاصطياد في المياه العكرة والإيقاع بين الجزائريين.
(د ب أ)
التحلي بالحكمة يقتضي توقيف العبث بالمال العام في تمويل لعبة الكرة، لان التنافس سيؤدي حتما الى الصراع والعنف، يمكن استثمار ملايين الدولارات التي تصرف على هذه اللعبة في مشاريع تنفع الشباب ، عوضا عن الجري وراء جلد منفوخ ينط هنا وهناك