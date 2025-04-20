اتحاد الكرة الجزائري يدعو لاجتماع طارئ لمواجهة التزايد المقلق للشغب- (تدوينة)

الجزائر: دعا وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رؤساء أندية دوري المحترفين لاجتماع طارئ بعد غد الثلاثاء، على خلفية “التصاعد المقلق لظاهرة العنف في الملاعب، وتزايد خطاب التحريض على الكراهية”، مع اقتراب نهاية الموسم.

وجاء في بيان اتحاد الكرة الأحد، أنه يتعين على الفاعلين في كرة القدم الجزائرية، تحمل مسؤولياتهم، لضمان استمرارية المنافسة في إطار منضبط يحترم القوانين ويعلي من شأن القيم الرياضية.

وجدد الاتحاد الجزائري التزامه الكامل بأخلاقيات الرياضة والروح الرياضية، داعيا جميع الأطراف المعنية للوحدة وضبط النفس والتحلي بحس عال من المسؤولية.

وكانت تقارير إعلامية تناقلت الأحد، وقوع إصابات وخسائر مادية في أحداث شغب بين مشجعين لنادي مولودية الجزائر وأشخاص من منطقة بن سرور بولاية المسيلة شرقي البلاد.

وقبل ذلك، اتهم نادي بارادو، رئيس اتحاد خنشلة، وليد بوكرومة، عضو المكتب التنفيذي لرابطة الدوري، بالاعتداء على حارسه مختار فراحي، في نهاية المباراة التي تعادل فيها الفريقان 2 / 2 أول أمس الجمعة، بالمرحلة الـ23 للمسابقة.

كما كشف نادي شبيبة الساورة أن حارسه عبد القادر مرسلي، تقدم بشكوى لمصالح الشرطة ضد زكرياء كموخ، مدافع نجم شباب مقرة، بتهمة الاعتداء عليه خلال المباراة التي خسرها الفريق 2 / صفر، لحساب نفس الجولة.

(د ب أ)