اتحاد الكرة الجزائري يكشف عن قيمة مساعدات الفيفا والعقد الجديد مع أديداس

الجزائر: كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الأربعاء، عن قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والعقد الجديد مع شركة الملابس الرياضية ” أديداس”، مشيدا بحصيلة رئيسه المستقيل جهيد زفيزف.

وأعلن الاتحاد الجزائري، يوم الثلاثاء حلّ نفسه، لاستحالة اكتمال النصاب ومن ثم صحة تداوله على خلفية استقالة رئيسه وبطلان عضوية 3 من أعضائه لتعارضهم مع اللوائح التنظيمية.

وسيتولى الأمين العام منير دبيشي، الاعداد لجمعية عمومية انتخابية ستنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة، لاختيار رئيس ومكتب جديدين.

ونشر الاتحاد الجزائري تقريرا في موقعه الرسمي أشبه بحصيلة إنجازات رئيسه المستقيل جهيد زفيزف، حيث أشاد بالإنجازات التي تحققت في عهده.

وأبرز الاتحاد الجزائري التكفل الجيد بملفيْ تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، وكاس أمم أفريقيا للناشئين أقل من 17 عاما، بدعم من السلطات الحكومية، وهو ما مكّن الجزائر من تنظيم هذين الحدثين الرئيسيين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باقتدار، في أعقاب دورة الألعاب المتوسطية- وهران 2022.

كما أشار إلى تدعيم نوعي للمنتخب الأول بفضل المساهمة الفعالة للمدير الفني جمال بلماضي، بلاعبين مغتربين، خاصا بالذكر حسام عوار، وريان آيت نوري، وفارس شعيبي، وبدر الدين بوعناني، وجوام حجام.

وكشف الاتحاد الجزائري عن العقد الجديد الذي يربطه بشركة الملابس الرياضية “أديداس” للفترة من 2023 إلى 2026، والتي تصل قيمته إلى 2.7 مليون يورو، مع مزايا أخرى غير مسبوقة. ولفت إلى أن التوقيع على عقد رعاية “مهم” مع شركة الطاقة الحكومية “سوناطراك”، والإفراج عن مساعدة حكومية لعامي 2018 و2019 بمبلغ يقدر بنحو 6 ملايين دولار، وهو ما سيفيد في تطوير كرة القدم للهواة.

ونوه التقرير إلى تحرير المساعدات التي قدمها “الفيفا” ضمن برامج “فوروارد”، والتي يصل مجموعها إلى 7.5 مليون دولار، بهدف إعادة تأهيل المركز التقني الوطني سيدي موسى، وإنجاز مركز طبي رئيسي، والانتهاء من مشروع المركز الفني الإقليمي بولاية تلمسان غربي البلاد.

ولم يغفل الاتحاد الجزائري التنويه بالانتهاء من الملف المتعلق بتكييف لوائحه مع القانون الجزائري حول الرياضة ولوائح “الفيفا”.

(د ب أ)