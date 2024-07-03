اتحاد الكرة الفلسطيني يرحب بموقف الكويت لعب مباريات تصفيات كأس العالم في فلسطين

رام الله- “القدس العربي”:

أعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن “شكره العميق” لنظيره الكويتي بعد “موقفه الإيجابي بشأن لعب مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لعام 2026 في فلسطين”.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، الأربعاء، “تمثل هذه الفرصة التاريخية المرة الأولى التي نستضيف فيها مثل هذه المباريات الهامة على أرضنا”.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أعلن قبل أيام أنه “يرحب باللعب مع منتخب فلسطين في مدينة رام الله ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026”.

ومن المقرر أن يتواجه منتخبا فلسطين والكويت يوم 15 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، في مباراة أولى لم يتم تحديد مكانها حتى الآن، لحساب منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، على أن يلعبا المباراة الثانية على أرض الكويت في حزيران/ يونيو 2025.

وبعد حرمانه من ملعبه البيتي (استاد فيصل الحسيني بالقدس) بسبب الحرب الإسرائيلية، اضطر المنتخب الفلسطيني لتحديد ملعب بديل خارج أرضه، وكانت الكويت الخيار الأول، حيث خاض “الفدائي” مباراتين ضد أستراليا وبنغلاديش على استاد جابر الأحمد الدولي، في إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة التي انتهت منافساتها الشهر الماضي.

كما لعب المنتخب الفلسطيني مباراة بيتية ثالثة مع منتخب لبنان على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف البيان الفلسطيني: “نقدر بشدة إخوتنا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم على تضامنهم ودعمهم. ونؤكد على أهمية لعب مبارياتنا البيتية في فلسطين، وبالأخص في القدس التي تحمل أهمية وطنية كبيرة لجميع الفلسطينيين، سواء كانوا يقيمون في الوطن أو في الشتات. وهي المكان الذي يقع فيه ملعبنا الرئيسي، ما يرمز إلى هويتنا الجماعية وتراثنا”.

واعتبر أن “الرياضة، بالنسبة لنا، تتجاوز المنافسة؛ فهي تحمل هويتنا الوطنية وقيمنا. إنها منصة للعدالة والمساواة. لذا، نحث الدول الأخرى في مجموعتنا التأهيلية على اتباع مثال الكويت والسماح لنا باستضافتهم على الأراضي الفلسطينية حيث نؤكد على حقنا في ممارسة الرياضة في فلسطين وفقا لقواعد ولوائح الفيفا”.

وتابع: “يتعهد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتوفير بيئة ضيافة وآمنة لجميع الفرق والمسؤولين المشاركين في هذه التصفيات كما نتطلع إلى إظهار حسن الضيافة الفلسطينية وشغف جماهيرنا خلال هذه المباريات”.

يُذكر أن منتخب فلسطين ينافس في المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عُمان والكويت، في مجموعة ستتنافس فيها خمسة منتخبات عربية من أجل حصد بطاقة مؤهلة إلى المونديال المقبل.