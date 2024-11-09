اتحاد الكرة الفلسطيني يعلق على أحداث العنف المناهضة لفلسطين والمسلمين في أمستردام

رام الله- “القدس العربي”:

أعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن بالغ قلقه إزاء سلسلة الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة أمستردام الهولندية، والتي بدأت بالتحريض على العنف والعنصرية المعادية للفلسطينيين والمسلمين، التي أظهرها مشجعو فريق “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي، حيث اعتدوا على منازل ومتاجر رفعت علم فلسطين تضامناً مع ضحايا الإبادة الجماعية المستمرة.

وقال الاتحاد في بيان أصدره الجمعة، إنه كان “قدّم للفيفا أدلة موسعة على هذه العنصرية الممنهجة، ومع ذلك لا تزال الإجراءات الملموسة غائبة. وكما أشرنا في مقترحنا الأخير أمام مؤتمر الفيفا، فإن الاتحاد الدولي لا يستطيع حالياً ضمان سلامة وأمن المشجعين في المباريات التي تتضمن فرقاً إسرائيلية. ويعكس الحادث الأخير في اليونان، حيث تعرض رجل عربي للضرب حتى فقد الوعي على يد مجموعة من المشجعين الإسرائيليين، الحاجة الملحّة للتدخل”.

🗣️بيان صحفي..

يعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (PFA) عن بالغ قلقه إزاء سلسلة الأحداث العنيفة التي شهدتها أمستردام، والتي بدأت بالتحريض على العنف والعنصرية المعادية للفلسطينيين والإسلاموفوبيا التي أظهرها مشجعو فريق مكابي تل أبيب، حيث اعتدوا على منازل ومتاجر رفعت علم فلسطين… pic.twitter.com/9CKGZokxdh — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) November 8, 2024

وتابع: “إن غياب المساءلة عن العنف الممنهج والتطبيع المتواصل للعنصرية، قد أدى إلى المزيد من الحوادث المؤسفة، مثلما حدث في أمستردام. فلا مكان للعنف والكراهية بجميع أشكالها في الرياضة”.

وأكد: “كما نشعر بقلق عميق من المحاولات لاستغلال مثل هذه الأحداث لإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين وحظر عرض الرموز الفلسطينية، وأن هذه التصرفات تمييزية وغير مقبولة”.

ودعا اتحاد الكرة الفلسطيني كلاً من الاتحاد الأوروبي والفيفا، إلى “معالجة تطبيع الخطاب الإبادي والعنصري والمعادي للإسلام ولفلسطين بين مشجعي كرة القدم الإسرائيليين، وإلى تنفيذ تدابير ملموسة لمواجهة هذا العداء”.