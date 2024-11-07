اتحاد الكرة المصري يفتح تحقيقا في تسريب حديث حكام المباريات

القاهرة: أعلن اتحاد الكرة المصري فتح تحقيق موسع في الأحداث الخاصة بتسريب محادثات بعض الحكام خلال مباريات الدوري.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك الأربعاء: “نظرا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في مباريات الدوري المصري الممتاز، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع”.

وأضاف: “سيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، المقرر انعقاده اليوم الخميس لاتخاذ القرارات المناسبة”.

(د ب أ)