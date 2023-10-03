اتحاد جدة السعودي يكشف تفاصيل إلغاء مباراته مع سباهان الإيراني

إسطنبول: كشف نادي اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء، تفاصيل إلغاء مباراته مع نادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثالثة.

وقال النادي عبر حسابه على منصة “إكس”: “يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب”.

وأضاف: “وفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار”.

ودعا النادي السعودي، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى “حفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قال في بيان سابق الإثنين، إن إلغاء مباراة سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا جاء “بسبب ظروف غير متوقعة”.

وشدد الاتحاد الآسيوي على التزامه “بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة، وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية”.

وكان مصدر في نادي الاتحاد رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل الحديث إلى الاعلام، ذكر أن إداريي النادي السعودي استاؤوا من وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتله الأمريكيون في العراق عام 2020، داخل الملعب.

وقرر الاتحاد الآسيوي في أغسطس/ آب الماضي إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية وجها لوجه على ملاعبهما ذهابا وإيابا بدلا من الملاعب المحايدة.

وحلّ النصر السعودي ضيفا على بيرسبوليس الإيراني في زيارة شهدت استقبالا حافلا للفريق الضيف ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومرت المباراة بين الفريقين بسلام.

(الأناضول)