اتحاد جدة يعود للضغط على بن ناصر بحيلة جديدة

الجزائر- “القدس العربي”:

أفادت تقارير صحافية، بأن المسؤولين وأصحاب القرار في نادي اتحاد جدة السعودي، لم ولن يرفعوا الراية البيضاء في معركتهم التفاوضية خارج الخطوط من أجل استقطاب متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي والمنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر، قبل أن يُسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية الحالية في بداية سبتمر/ أيلول المقبل، وذلك بالرغم مما أثير بشأن اعتراض اللاعب على فكرة الذهاب إلى دوري روشن.

من جانبها نقلت منصة “أوراس” الجزائرية عن مصادر إيطالية، أن إدارة أبطال الدوري والكأس في المملكة العربية السعودية، قامت بتفعيل ما وُصفت بـ”الخطة بي” في مساعي النادي لضم محارب الصحراء، والتي ترتكز فكرتها على الاستعانة بواحد أو اثنين من أصدقاؤه المقربين داخل الملعب وخارجه، للقيام بدور الوسيط الذي سيتولى ملف إقناع القلب النابض لوسط ملعب الخضر بوضع القلم على عقد ارتباطه بعميد الأندية السعودية.

وأشار نفس التقرير، إلى أن الإدارة السعودية كلفت النجم الفرنسي نغولو كانتي، بالتواصل مع صديقه الجزائري لعرض المشروع الرياضي الطموح للاتحاد عليه، تأكيدا للرواية التي انفردت بها صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية مؤخرا، بأن المسؤولين في النادي طلبوا أيضا من لاعب الوسط الجزائري حسام عوار، تكثيف الضغط على مواطنه وزميله في المنتخب، أملا في تقريب المسافات في مفاوضات النادي المعلقة مع صاحب الـ27 عاما ووكيل أعماله.

وأوضح المصدر، أن الخطة السعودية البديلة مع بن ناصر، تشمل كذلك بعض التعديلات في راتبه السنوي المحتمل، ليصل إجمالي المبلغ لنحو 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، بخلاف الحوافز ومكافآت الفوز بالمباريات والبطولات الكبرى، وذلك بعقد مدته ثلاث سنوات، مع تأكيد لا لبس فيه، بأن القرار في هذه الأثناء أصبح في يد صاحب الشأن، بعد انتزاع موافقة إدارة ميلان، التي رحبت بإتمام الصفقة مقابل رسوم تحويل تُقدر بنحو 12 مليون بنفس العملة الأوروبية.

وتأتي هذه الأنباء، بعد القنبلة الصحافية التي فجرها الصحافي الفرنسي سانتي أونا في نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن بن ناصر منفتح أكثر من أي وقت مضى على فكرة الذهاب إلى جنة كرة القدم الجديدة في الشرق الأوسط، عبر بوابة الفريق الذي يضم قائد ريال مدريد السابق كريم بنزيمة، ونغولو كانتي، وحسام عوار وأسماء أخرى بنفس الوزن والنجومية، لكنه لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، وذلك قبل انهيار فكرة الصفقة التبادلية بين ميلان ويوفنتوس، التي على إثرها كان سيذهب إسماعيل إلى زعيم تورين، مقابل انضمام القناص الصربي دوسان فلاهوفيتش إلى “سان سييرو”.