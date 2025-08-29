اتحاد علماء المسلمين يدعو لـ”تعبئة شاملة” لوقف عدوان إسرائيل على غزة

إسطنبول: دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجمعة، إلى “تعبئة شاملة” لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر وفتح الممرات الإنسانية إليه.

جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر “غزة: مسؤولية إسلامية وإنسانية”، الذي عُقد لمدة 8 أيام في “جزيرة الديمقراطية والحرية” ببحر مرمرة في مدينة إسطنبول التركية، بتنظيم من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووقف علماء الإسلام في تركيا.

وفي البيان الختامي الذي حمل اسم “إعلان إسطنبول”، أكد المؤتمر أن “قضية غزة لم تعد شأناً محلياً، بل مسؤولية شرعية وإنسانية على مستوى الأمة والعالم”.

ودعا إلى “تعبئة شاملة لوقف العدوان (الإسرائيلي) وفتح الممرات الإنسانية” إلى القطاع المحاصر.

وشدد على “ضرورة تشكيل تحالف إسلامي–إنساني لمواجهة جرائم الإبادة ومنع التوسع الصهيوني، من خلال إحياء روح “حلف الفضول الإنساني” لوقف العدوان وملاحقة المجرمين”.

وفي 22 أغسطس/ آب الجاري، انطلقت أعمال المؤتمر واختتمت اليوم بقراءة البيان الختامي عقب صلاة الجمعة أمام مسجد آيا صوفيا.

وشارك في المؤتمر نحو 200 عالم دين من 50 دولة، وتضمن 18 ورشة عمل تتناول القضايا المركزية لفلسطين من غزة والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)