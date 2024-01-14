“اتحاد علماء المسلمين” يشكل وفدا للدخول لغزة بالتنسيق مع مصر- (تغريدة)

إسطنبول: أعلن “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، تشكيل وفد للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

جاء ذلك في تدوينة نشرها رئيس الاتحاد علي القره داغي، مساء الأحد، عبر حسابه في منصة “إكس”.

وقال القره داغي: “تم تشكيل وفد من الاتحاد برئاستي للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح”.

تم تشكيل وفد من الاتحاد برئاستي للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح. — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) January 14, 2024

ومنذ 100 يوم، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

( وكالات)