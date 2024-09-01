اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي يدعو إلى إضراب عام الإثنين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.. وسموتريتش يحتج

القدس: دعا رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت) إلى إضراب عام غدا الاثنين للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وناشد أرنون بار دافيد جميع العاملين المدنيين الانضمام إلى الإضراب وقال إن مطار بن غوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، سيُغلق بدءا من الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش).

ويمثل الهستدروت مئات الآلاف من العمال في إسرائيل.

وقال بار دافيد إن الإضراب الذي يدعو له ليوم غد الاثنين فقط في الوقت الحالي، لكنه وجه انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب إخفاقها في استعادة أسرى إسرائيليين أحياء. وكان أكثر من عشر جثث قد أعيدت لإسرائيل في الأسبوع المنصرم.

ولا يزال 101 من الأسرى تقريبا محتجزين في قطاع غزة لكن إسرائيل تعتقد بأن نحو ثلثهم لقي حتفه.

وقال بار دافيد في مؤتمر صحافي “إهمال الاقتصاد يجب أن يتوقف… يجب أن تعود إسرائيل لنهج منطقي… يتعين علينا التوصل إلى اتفاق. التوصل لاتفاق أهم من أي شيء آخر… نحصل على أكياس الجثث بدلا من اتفاق”.

وقال منتدى لقادة أكبر 200 شركة في إسرائيل، ومن بينهم أصحاب أعمال ورؤساء ومديرون تنفيذيون، في بيان إن القطاع الخاص سينضم إلى الإضراب.

كما أعلنت عشرات المدن والبلدات والعديد من القطاعات انضمامها للإضراب الذي أعلنت عنه نقابة العمال.

وعلى الصعيد ذاته، قالت إذاعة الجيش الرسمية إن قطاع الجامعات انضم للإضراب.

وبين القطاعات، التي انضمت للإضراب، البنوك والبريد، بحسب الهيئة.

وأعلن رئيس بلدية تل أبيب رون خولداي، الانضمام إلى الإضراب العام، حسب الإعلام العبري.

في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن النائب العام سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب العام الاثنين.

وأشار إلى أن الإضراب الواسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررا اقتصاديا لا داعي له في زمن الحرب.

واعتبر أن الإضراب “يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير موات على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن الدولة”.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير لديها في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وتتصاعد في إسرائيل انتقادات تحّمل نتنياهو مسؤولية مقتل 6 أسرى إسرائيليين تم العثور على جثثهم داخل نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وتقول حماس إنهم قُتلوا في قصف إسرائيلي.

(وكالات)