اتصال بين بايدن ونتنياهو للتباحث حول “التقدم” نحو اتفاق بشأن غزة

واشنطن: أجرى الرئيس جو بايدن محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد لمناقشة المفاوضات بشأن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال البيت الأبيض إن جو بايدن تحدث اليوم الأحد إلى نتنياهو، وناقشا الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في القطاع الفلسطيني وتحرير المحتجزين المتبقين هناك، وعددهم 98.

وجاء في البيان أن بايدن “شدد على الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن مع زيادة المساعدات الإنسانية التي يمكن تحقيقها من خلال وقف القتال بموجب الاتفاق”.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو “بحث رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي التقدم المحرز في المفاوضات للإفراج عن رهائننا وأطلعه على التفويض الذي منحه لفريق التفاوض في الدوحة، بهدف الدفع قدما نحو الإفراج عن الرهائن”.

تأتي المكالمة التي من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل عنها لاحقا، في وقت يدفع فيه بايدن من أجل التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

في السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جي دي فانس إنه يعتقد أن اتفاقا لإطلاق سراح المحتجزين قد يتم التوصل إليه قبل أن يعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الأسبوع المقبل.

وقال فانس في مقابلة مع برنامج “فوكس نيوز صنداي”: “نحن متفائلون بأنه سيكون هناك اتفاق يتم التوصل إليه في نهاية إدارة بايدن، ربما في اليومين الأخيرين”.

وفي وقت سابق اليوم، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الأطراف المعنية باتت “قريبة جدا” من التوصل إلى الاتفاق.

وأضاف سوليفان أن بايدن يتابع بصفة يومية مستجدات المحادثات في الدوحة حيث قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يوم الخميس إن بعض التقدم تحقق في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتابع قائلا “لا نزال مصممين على استغلال كل يوم متبق لنا في السلطة لإنجاز هذه المهمة… نحن لا نستبعد هذا الأمر بأي حال من الأحوال”.

وقال إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرة بايدن لمنصبه لكن من الممكن أيضا أن “تظل حماس، على وجه الخصوص، متعنتة”.

(وكالات)