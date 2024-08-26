اتفاقية جديدة لتزويد الكويت بـ3 ملايين طن من الغاز المُسال القطري سنوياً لمدة 15 عاماً

الكويت – وكالات: أبرمت قطر أمس الإثنين اتفاقية لتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المُسال إلى الكويت لمدة 15 عاماً، هي الثانية من نوعها منذ عام 2020 إذ تستورد الكويت الوقود لتلبية الطلب المتزايد على توليد الكهرباء.

ووقع الرئيسان التنفيذيان لـ»شركة قطر للطاقة» و»مؤسسة البترول الكويتية» اتفاقية التوريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المُسال في الكويت.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ»المؤسسة البترول الكويتية» الشيخ نواف سعود الصباح أن عمليات التسليم ستبدأ اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2025.

وزادت الكويت، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وأحد المنتجين الرئيسيين للنفط، من اعتمادها على واردات الغاز لتلبية الطلب على الكهرباء، ولا سيما خلال فصل الصيف بالتزامن مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وما يصاحبه من استخدام كثيف لأجهزة تبريد الهواء. وقال الشيخ نواف إن الاتفاقية سيكون لها «دور محوري في توليد الكهرباء في الكويت»، رافضاً الكشف عن القيمة المالية لها والأسعار التي تمت على أساسها، قائلاً إن هذه المعلومات سرية.

وتسعى المؤسسة إلى زيادة إنتاجها من الغاز في إطار استراتيجية تهدف أيضاً إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط.

وقال الشيخ نواف «نحن مستمرون في الاستكشافات البحرية وحتى على اليابسة في الكويت للغاز ونتوقع إيجاد كميات أخرى من الغاز الطبيعي غير المُصاحب، وسنطور هذه المكامن، لكن احتياجات الكويت تزداد من الطاقة مع النمو السكاني».

ولجأت الكويت الأسبوع الماضي إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية، بسبب ما وصفته «بالخلل في إمدادات وقود الغاز».

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها وزارة الكهرباء إلى قطع التيار لتخفيف الأحمال خلال هذا الصيف، رغم إشارة مسؤولين إلى أنه لن يكون هناك انقطاعات جديدة بعد الجولة الأولى في يونيو حزيران.

وتتجاوز درجة الحرارة في الكويت خلال فصل الصيف عادة 50 درجة مئوية.

وأعلنت قطر هذا العام عن توسعة جديدة لمشروع حقل الشمال الذي من المتوقع أن يعزز مكانتها بين أكبر مُصَدِّري الغاز الطبيعي المُسال في العالم.

وسيعمل المشروع على تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المُسال من حقل الشمال إلى 142 مليون طن سنويا من 77 مليون طن بحلول عام 2030. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد بن شريدة الكعبي، والذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، إن الغاز الطبيعي المُسال في اتفاقية التوريد الجديدة يمكن أن يأتي جزئياً من مشروع توسعة حقل الشمال إضافة إلى الإنتاج الحالي للبلاد. ومن المقرر تسليمه إلى ميناء الزور الكويتي.

وأكد أن ناقلات الغاز الطبيعي المُسال التابعة لأسطول شركته ستتولى عملية نقل الغاز المصدر إلى الكويت.

وكانت الكويت وقطر قد وقعتا في 2020 اتفاقية لتوريد ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المُسال مدتها 15 عاماً بدأت في 2022. وتوقع الشيخ نواف أن يكون هناك «تداخل» بين الاتفاقيتين.