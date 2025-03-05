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اتفاقية شراكة بين الكويت ومايكروسوفت لإنشاء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي

5 - مارس - 2025

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الكويت: قال مجلس الوزراء الكويتي إنه اطلع في اجتماعه اليوم الثلاثاء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود العمر بشأن اتفاقية شراكة استراتيجية بين حكومة الكويت وشركة مايكروسوفت.

تتضمن الاتفاقية وفقا لما ورد في بيان لمجلس الوزراء إنشاء عدة مراكز أبرزها مركز بيانات الذكاء الاصطناعي الحديث.

وتضم الاتفاقية أيضا إنشاء مركز التميز للحوسبة السحابية إضافة إلى طرح مبادرة تأهيل شاملة تهدف إلى تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي لضمان الجاهزية لسوق العمل في المستقبل.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدولة لشؤون الاتصالات مؤتمرا صحافيا الأربعاء للحديث عن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

(رويترز)

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