اتفاق بريطاني لبناني على ضرورة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله- (تدوينة)

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه اتفق مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”.

وفي منشور عبر إكس، ذكر لامي، أنه تباحث هاتفيا مع ميقاتي واتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لوقف إراقة الدماء في المنطقة.

وأضاف: “الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار لشعبي لبنان وإسرائيل”.

I spoke today to Lebanese PM @Najib_Mikati and we agreed on the need for an immediate ceasefire to bring an end to the bloodshed.

A diplomatic solution is the only way to restore security and stability for the Lebanese and Israeli people.

— David Lammy (@DavidLammy) September 28, 2024