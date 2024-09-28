اتفاق بريطاني لبناني على ضرورة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله- (تدوينة)

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه اتفق مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”.

وفي منشور عبر إكس، ذكر لامي، أنه تباحث هاتفيا مع ميقاتي واتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لوقف إراقة الدماء في المنطقة.

وأضاف: “الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار لشعبي لبنان وإسرائيل”.

I spoke today to Lebanese PM @Najib_Mikati and we agreed on the need for an immediate ceasefire to bring an end to the bloodshed. A diplomatic solution is the only way to restore security and stability for the Lebanese and Israeli people. — David Lammy (@DavidLammy) September 28, 2024

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكنه من اغتيال على نصر الله، في غارة جوية شنتها مقاتلات “إف 35″ على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”.

منذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر حتى مساء السبت عن 816 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2507 جرحى، وفق بيانات السلطات اللبنانية، وسط مخاوف من وصول المواجهات لحرب إقليمية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(وكالات)