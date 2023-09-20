اتفاق بين اتحاد المحامين في الجزائر ووزير العدل يجنب المحاكم الإضراب

الجزائر- “القدس العربي”:

أعلن مجلس اتحاد منظمات المحامين في الجزائر وقف الإضراب الذي كان مقررا الأسبوع المقبل بعد التوصل لاتفاق مع وزير العدل رشيد طبي بخصوص دراسة المسائل التي يحتج عليها المحامون بشدة في مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات المعروضين على البرلمان.

وأبلغ مجلس الاتحاد في بيان له المحامين المنضوين تحته، أنه تقرر تعليق مقاطعة العمل القضائي الذي كان مقررا ابتداء من يوم 24 أيلول/سبتمبر الجاري إلى إشعار آخر، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده بمقر وزارة العدل مع الوزير وبحضور إطارات الوزارة، والذي تم خلاله مناقشة ودراسة مختلف انشغالات هيئة الدفاع.

وترتب على هذا الاجتماع وفق البيان، “تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المسائل الخلافية بخصوص قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات المعروضين على المجلس الشعبي الوطني”، و”إنشاء لجنة مشتركة تساهم في إثراء قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري”، و”تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ووزارة العدل للمشاركة مستقبلا في إثراء مشاريع القوانين قبل عرضها”.

وكان المحامون في الجزائر لمدة أشهر، قد استنكروا رفض تجاوب وزارة العدل مع مطلبهم بسحب مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والعقوبات اللذين قالوا إنهما “يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمسان بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة ويخرقان مبدأ الفصل بين السلطات”، وحمّلوا وزير العدل المسؤولية عن الانسداد الحاصل برفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة، حسبهم، ووصل الأمر إلى حد دعوتهم رئيس الجمهورية إلى التدخل باعتباره “القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور”.

وأثار أصحاب الجبة السوداء عدة تحفظات أبرزها التعديل الذي تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بحذف المحلفين في محكمة الجنايات، بالرغم من أن “هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات منذ الاستقلال، اعتبارا من كونها محكمة شعبية وأن الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري”. واعتبروا أنه “بدلا من إصلاح هيئة المحلفين بحسن اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءات، فإن هذا المشروع قضى على ما تبقى من قواعد المحاكمة العادلة في المادة الجنائية”.

ومن بين تحفظاتهم الأخرى، مسألة المثول الفوري المستحدث سنة 2015، والذي فشل حسبهم فشلا ذريعا وترتب عنه الزيادة المعتبرة في عدد المحبوسين مؤقتا. والمثول الفوري، هو إجراء يقرره قاضي التحقيق بإحالة المتهم فورا على المحاكمة، وكان قد انتقد كثيرا خاصة في فترة الحراك الشعبي، حيث واجه الكثير من النشطاء محاكمات فورية. وقال المجلس في هذه النقطة إنه بدلا من “إصلاح هذا الإجراء باستحداث قاضي الحريات، فإن المشروع أبقى عليه”.

كما انتقد المحامون ما ورد في هذا النص، بخصوص السماح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي، الأمر الذي يمس حسبهم، بحقوق المواطن في الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور.

واعترضت نقابة المحامين كذلك، فيما يخص مشروع قانون العقوبات، على إدراج الاعتداء الذي قد يقع على الشرطة القضائية ضمن الحالات الممتازة للدفاع الشرعي، ما قد يفتح المجال لتجاوزات خطيرة والتعسف، إذ كان من المفروض حسب المجلس، ترك الأمر للقواعد العامة المحددة في قانون العقوبات.

كما استغرب المحامون نص المادة 148 من المشروع التي حددت المعنيين بالحماية في أثناء تأدية مهامهم، وهم القاضي والموظف والضابط العمومي، في حين أغفلت حسبهم، عن قصد ذكر المحامي بالرغم من أن المادة 26 من قانون تنظيم المهنة تنص صراحة بأن إهانة المحامي هي من إهانة القاضي.

وليست المرة الأولى التي يدخل فيها المحامون في مواجهة مع الحكومة، فقد شنوا العام الماضي إضرابا مطولا احتجاجا على قانون المالية الذي فرض عليهم أعباء ضريبية جديدة. كما كانت قضية المحامي عبد الرؤوف أرسلان الذي سجن بتهم “نشر الأخبار الكاذبة” وتهم متعلقة بالإرهاب سنة 2021، مادة لتوتر شديد بين المحامين والسلطات القضائية.