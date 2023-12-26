اتفاق بين الحكومة المغربية ونقابات التعليم بعد 10 أسابيع من الإضراب

الرباط: أعلنت الحكومة المغربية، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاق مع نقابات التعليم بعد 10 أسابيع من إضراب المعلمين عن العمل؛ احتجاجا على مشروع قانون يقولون إنه يستثنيهم من “تحفيزات وزيادات في الأجور”.

المغرب.. اتفاق بين الحكومة ونقابات التعليم بعد 10 أسابيع من الإضراب https://t.co/dxmV2Me7Hf pic.twitter.com/7AIDhfkG75 — راي اليوم (@raialyoum1) December 26, 2023

جاء ذلك في بيان مشترك للطرفين، عقب توقيع الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشغل والوزارة المكلفة بالميزانية من جهة و5 نقابات من جهة أخرى.

وهذه النقابات هي: النقابة الوطنية للتعليم (تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (تابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للتعليم (تابعة للاتحاد العام للشغالين)، والجامعة الوطنية للتعليم (تابعة للفيدرالية الوطنية للتعليم)، والجامعة الحرة للتعليم، وفقا لمراسل الأناضول.

وتضمن الاتفاق “زيادات في أجور ومعاشات (تقاعد) المعلمين بحسب فئاتهم، مثل منحة سنوية للمعلمين العاملين في مناطق نائية بنحو 5000 درهم (500 دولار)”.

كما تضمن حذف “عقوبات نص عليها (مشروع) القانون”، بالإضافة إلى “إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية”، ما يعني حذف صفة المعلمين المتعاقدين.

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع النظام (القانون) الأساسي لموظفي التعليم (مشروع قانون) على البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لمناقشته والتصديق عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن النقابات الخمس الموقعة على الاتفاق ستوقف الإضراب عن العمل، في حين لم تعلن تنسيقيات أخرى مشاركة في الإضراب عن موقفها حتى الساعة 17:40 ت.غ.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، صادقت الحكومة على مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم، الذي يقول المعلمون إنه يستثنيهم من بعض التحفيزات والامتيازات.

وطالبت النقابات في بيانات بـ”تحسين وضعية المعلمين المالية، واحتساب سنوات الأقدمية من أجل ترقيتهم، وعدم استثنائهم من التحفيزات والزيادات في الأجور”.

(الأناضول)