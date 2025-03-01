اتفاق بين صندوق النقد الدولي وأوكرانيا سيتيح صرف 400 مليون دولار

واشنطن: توصّل صندوق النقد الدولي وأوكرانيا الجمعة إلى اتفاق سيسمح بدفع 400 مليون دولار إضافية للبلد الذي يخوض حربا مع روسيا.

وتم الإعلان عن الاتفاق بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، والتي اتسمت بتوتر غير مسبوق مع دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، حيث هدد الرئيس الأمريكي ضيفه بصوت مرتفع بـ”التخلي” عن أوكرانيا إذا لم يقدم تنازلات لروسيا.

ومن شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أن يرفع المبلغ المفرج عنه لأوكرانيا إلى 10,1 مليارات دولار، من أصل 15,5 مليار دولار من المقرر تقديمها في إطار خطة مساعدات مدتها أربع سنوات.

وكتب صندوق النقد الدولي في بيان “لا يزال أداء أوكرانيا قويا” على الرغم من “الظروف الصعبة”.

وأضاف “لا تزال التوقعات غير مؤكدة… إذ تستمر الحرب في إلحاق خسائر فادحة بسكان أوكرانيا واقتصادها وبنيتها التحتية”.

ونقل البيان عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا غافين غراي قوله إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا إلى 2,3% في عام 2025، “مما يعكس الصعوبات الناجمة عن نقص العمالة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة واستمرار الحرب التي تقودها روسيا في أوكرانيا”.

وأشار إلى أن التضخم استمر في الارتفاع “ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والعمالة”.

(أ ف ب)