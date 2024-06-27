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اتفاق على إبقاء أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية

منذ 39 دقيقة

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بروكسل (بلجيكا):  اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الخميس على إبقاء أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وذلك في إطار توزيع للمناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصادر دبلوماسية.

ولا يزال يتعين تثبيث المسؤولة الألمانية المحافظة في هذا المنصب خلال تصويت في البرلمان الأوروبي، كما هي حال رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية كايا كالاس التي اتفق القادة على تعيينها مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما عيّن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا رئيساً للمجلس الأوروبي، المؤسسة التي تجمع الدول الأعضاء.

(أ ف ب)

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