اتفاق على تزويد إفريقيا 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لجدري القردة

جنيف: وقّع تحالف اللقاحات (غافي) ومختبر بافاريان نورديك الذي ينتج اللقاح ضد جدري القردة، اتفاقا الأربعاء يضمن توريد 500 ألف جرعة في العام 2024 إلى الدول الإفريقية التي يطاولها الوباء.

وأفاد بيان مشترك بأنّ لقاح MVA-BN “حصل على الترخيص المسبق من منظمة الصحة العالمية في 13 أيلول/سبتمبر، وسيكون بافاريان نورديك مستعدا لتوريد اللقاحات بانتظار توقيع اتفاق توزيع مع اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، الشريكة في تحالف غافي والتي ستقوم بتسليم هذه الجرعات”.

وبشكل منفصل، أعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص، عن تقديم 9,5 ملايين دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعتبر مركز انتشار وباء جدري القردة الحالي.

ومن المفترض أن تساعد هذه الأموال سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية على تنفيذ “استجابتها الطارئة” في المناطق الأكثر تضرراً في البلاد.

وسجلّت الكونغو الديمقراطية حوالى 22 ألف إصابة حتى نهاية آب/أغسطس وأكثر من 700 وفاة منذ كانون الثاني/يناير، وفقا للسلطات المحلية.

وفي نهاية آب/أغسطس، تمّ تسجيل إصابات بجدري القردة في 14 دولة من بينها بوروندي والكونغو-برازافيل وجمهورية إفريقيا الوسطى، وفقا للمركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

(أ ف ب)