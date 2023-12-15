اتفاق على “قانون يضمن حرية الإعلام” في الاتحاد الأوروبي

بروكسل: اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على تشريع يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها، حسبما أعلن البرلمان والمجلس الأوروبيان.

وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي سابين فيرهيين، خلال مؤتمر صحافي في ختام المفاوضات، “للمرة الأولى على المستوى الأوروبي، لدينا تشريع يضمن حرية الإعلام، واستقلال وسائل الإعلام وحماية الصحافيين”.

وخلال المفاوضات، أصرّت عدّة دول أعضاء من بينها فرنسا، على إدراج استثناءات محتملة لحظر مراقبة الصحافيين، متذرعة بـ”الأمن القومي”، الأمر الذي أثار قلق العاملين في الصحافة والمدافعين عن حرية الصحافة.

وأكدت النائبة الرومانية رامونا ستروغاريو أنّ النص التوافقي الذي تمّ التوصل إليه الجمعة لا يتضمّن “أيّ إشارات إلى الأمن القومي”.

من جهتها، أشارت فيرهيين إلى أنّ المراقبة، مثل استخدام برامج تجسّس في أجهزة يستخدمها الصحافيون، ممكنة فقط إذا تمّ التصريح بها بموجب “قرار قضائي” وفي حالات “الجرائم الخطيرة”.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية فيرا يوروفا “هذا ليس شيكاً على بياض”.

وأضافت المفوّضة التشيكية “نحن لا ننظّم وسائل الإعلام، بل ننظم مساحة وسائل الإعلام”.

(أ ف ب)