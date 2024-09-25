اتفاق يبدّل شكل المنطقة برمّتها؟

نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» خبرا عن تفويض رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، وزيره لـ«الشؤون الاستراتيجية» بإبلاغ واشنطن استعداده للتفاوض حول وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان.

سبقت ذلك أنباء عن تحذيرات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، من خطر اندلاع «حرب شاملة» في الشرق الأوسط، مع تأكيد جديد على إمكانية التوصل لاتفاق «يمكنه أن يبدل شكل المنطقة برمّتها» وتبعه وزير خارجيته أنتوني بلينكن الذي قال إن خطر التصعيد في الشرق الأوسط «شديد» ثم أكد بدور أن واشنطن وحلفاءها يعملون على تجنب اندلاع حرب شاملة.

يتوافق «تفويض نتنياهو» في الشكل على الأقل، مع ما ذكرته وكالة أنباء رويترز وموقع أكسيوس الأمريكي عن أن بايدن يعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة، لكنه يترافق مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين آخرين، مثل رئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي قال إن إسرائيل تستعد لهجوم برّي في لبنان.

يقدّم الوضع الحالي في المنطقة احتمالات متشابكة، أولها تحول عدوان إسرائيل على لبنان إلى غزو برّي يؤدي، على الأغلب، إلى حرب شاملة، والثاني هو إعلان وقف إطلاق نار مؤقت مع «حزب الله» يأمل قادة إسرائيل أن يسحب قوات الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني، وهو ما يعني فصل الجبهتين اللبنانية والفلسطينية، والثالث هو أن يفتح وقف إطلاق النار في لبنان الباب لوقف إطلاق نار في غزة يؤدي، كما تأمل القيادة الأمريكية، إلى تسوية تشارك فيها الدول العربية (والسلطة الفلسطينية) في إدارة غزة، مما يفتح باب التطبيع العربي مع إسرائيل مجددا.

أساليب نتنياهو في التفاوض كانت واضحة بجلاء بعد حدث 7 تشرين أول/أكتوبر، وكان آخر اقتراحاته لـ«صفقة تبادل» مع حركة «حماس» مثالا عليها حيث نص على إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين دفعة واحدة وتأمين خروج زعيم «حماس» يحيى السنوار من القطاع، وهو ما اعتبرته عائلات الرهائن الإسرائيليين أنفسهم احتيالا وتلاعبا رخيصا من نتنياهو.

من جهتها، ساهمت الإدارة الأمريكية عمليا في التغطية على احتيال وتلاعب نتنياهو، وكان آخر ما كُشف في هذا الصدد أن وزير الخارجية الأمريكي ضلّل الكونغرس فيما يخصّ إعاقة إسرائيل لوصول المساعدات إلى غزة، وتجاهل التقارير التي سلمتها له وكالات حكومية أمريكية.

غير أن أهم ما كشفته الأحداث في هذا الصدد هو أن الإدارة الأمريكية الحالية، على خلاف إدارات سابقة في حروب سابقة، تراجعت في كل مرة اختلفت فيها مع نتنياهو، وأنها أثبتت، بالنتيجة، أنها ليست غير قادرة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لفرض وقف إطلاق النار فحسب، بل إنها غير قادرة حتى على إدارة الأزمة.

الاتفاق الذي سيبدّل المنطقة برمّتها، بهذا المعنى، سيكون مرتبطا بنتائج الصراع العسكريّ على الأرض، وبتداعياته اللاحقة التي لا يمكن احتسابها كلها.