اتهامات بعدم الوطنية.. الجزء الجديد من “كابتن أمريكا” صورة نقيضة للولايات المتحدة في زمن ترامب

الممثل الأمريكي هاريسون فورد يحضر العرض الأول للفيلم في مسرح TCL الصيني في هوليوود، 11 فبراير 2025

باريس: يشكّل الجزء الجديد من سلسلة أفلام “كابتن أمريكا”، الذي يبدأ عرضه في مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع، نقيضاً لصورة الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، إذ إن طاقم عمله يتسم بالتنوع، والفكرة التي يتمحور عليها هي الوحدة والحاجة إلى الدبلوماسية.

وما لبثت أوساط المحافظين في الولايات المتحدة أن وجهت اتهامات بعدم الوطنية إلى فيلم “كابتن أمريكا: برايف نيو وورلد” Captain America: Brave New World الذي كُتِب وصُوِّر قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ويعود ذلك إلى تصريحات للممثل أنتوني ماكي، الذي حلّ بدلاً من كريس إيفانز في دور الشخصية التي كانت وراء نجاح فريق “أفنجرز” للأبطال الخارقين من “مارفل”.

واعتبر ماكي أن المهم في شخصية “كابتن أمريكا” ليس أمريكا، بقدر ما هو مجموعة القيم التي يحملها.

فهو، على قوله، “رجل يحافظ على كلمته، ويتمتع بالشرف والكرامة والنزاهة، وهو شخص جدير بالثقة ويمكن الاعتماد عليه”.

في “كابتن أمريكا: برايف نيو وورلد”، يطير أنتوني ماكي، ويقاتل ويقذف درعه الشهيرة في سعيه لتحقيق السلام العالمي إلى جانب الرئيس ثاديوس روس الذي يؤدي دوره هاريسون فورد.

ويحاول الرئيس ثاديوس روس التفاوض على معاهدة دولية مع حلفاء الولايات المتحدة لتقاسم معدن ثمين جديد اكتُشِف على جزيرة في المحيط الهندي، ولكنه يضطر إلى مواجهة عصابة من المجرمين الدوليين.

وقال هاريسون فورد في لندن عن بداياته في سن الثامنة والثمانين في عالم أبطال “مارفل” الخارقين: “إنه نوع جديد وجمهور جديد بالنسبة لي، وكانت التجربة ممتعة!”.

الالتزام الأخلاقي

يضم “كابتن أمريكا: برايف نيو وورلد”، الذي تولى إخراجه النيجيري جوليوس أونا، ممثلين سوداً في أدوار بارزة، من بينهم أنتوني ماكي، أول أمريكي من أصل إفريقي يرتدي زي “كابتن أمريكا” في فيلم، وداني راميريز في دور المساعد اللاتيني للبطل الخارق، ويواكين توريس، والممثلة الإسرائيلية شيرا هاس.

وقال المخرج لمجلة “فانيتي فير” إن الرسالة الرئيسية للفيلم هي جمع الناس. وأصرّ على إدراج حوار في نهاية الفيلم يقول فيه “كابتن أمريكا” لثاديوس روس: “إذا لم يتمكن بعضنا من رؤية الجانب الجيد لدى البعض الآخر، فسنكون قد خسرنا المعركة بالفعل”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا يتعلق بالالتزام الأخلاقي الذي يقع على عاتقنا جميعاً، بعضنا تجاه بعض، في مجتمع مفتوح، حتى لو رأينا الأمور بشكل مختلف”، كما أوضح.

وهذه الروحية وفية إلى حد ما للشرائط المصورة الأصلية التي صدرت أساساً رداً على الفاشية الأوروبية وانعزالية الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

لكنها على نقيض مع سياسة الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب الذي شنّ، منذ توليه منصبه، “حرباً ضد ثقافة ووك” (woke أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز)” من خلال إلغاء برامج التنوع الفدرالية، وانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدات الدولية، وتهديد حلفاء بلاده.

وبعيداً من المجتمع الأمريكي المنقسم، تراهن “مارفل” بشكل كبير على طرح فيلم “كابتن أمريكا”، بعد سلسلة من النتائج الضعيفة التي حققتها أفلام الأبطال الخارقين على شباك التذاكر، ومنها “ذي مارفلز” The Marvels عام 2023.

(أ ف ب)