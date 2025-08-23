اتهامات بمعاداة السامية بعد اعتداء في مخيم احتجاج يساري بفرانكفورت

فرانكفورت: وجهت اتهامات بمعاداة السامية إلى المشاركين في مخيم احتجاجي يساري بمدينة فرانكفورت غربي ألمانيا، وذلك بعد وقوع مشادة مع متظاهرين يهود مناوئين بشأن حرب غزة.

وقالت شرطة المدينة إن ثلاثة من أفراد الجالية اليهودية تعرضوا لرشق بقنابل طلاء على أطراف المخيم في أحد متنزهات فرانكفورت بعد ظهر أمس الجمعة.

وجاء في بيان الشرطة: “في البداية، وقع خلاف لفظي بين المشاركين في التجمع ومجموعة أخرى لم تكن تشارك فيه، وكان مرتبطا بالصراع الحالي في الشرق الأوسط.”

ومع تصاعد الخلاف، قام أعضاء من معسكر الاحتجاج المسمى “سيستم تشينغ كامب” بإفراغ أنابيب طلاء “في اتجاه المجموعة الأخرى من الأشخاص.”

وأضافت الشرطة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالطلاء. وقد رفعت شرطة فرانكفورت دعاوى جنائية وتحقق في واقعة إتلاف الممتلكات، كما أعلنت عن تعزيز وجودها الأمني في محيط المخيم .

ويشارك نحو ألف شخص في المخيم المقام بخيام في متنزه بشمال فرانكفورت، والمقرر أن يستمر حتى 26 أغسطس/آب. وبحسب المنظمين، يهدف المخيم إلى توفير مساحة للتلاقي وبناء الشبكات والتثقيف والنقاشات.

وقال المنظمون: “تحركنا الرغبة في حياة كريمة للجميع بروح من التضامن ونظم بيئية سليمة.”

وكان المعسكر قد أثار توترات في وقت سابق، بعدما علق معارضون صورا لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة على أسوار المتنزه، ليقوم المشاركون في المعسكر بإزالة الصور، مما أثار اتهامات جديدة بمعاداة السامية.

(د ب أ)