اتهامات لرئيس مجلس الدولة الليبي «بخلط الأوراق» إثر فتحه ملف المناصب السيادية

طرابلس – «القدس العربي»: يوماً بعد آخر تتصاعد الانقسامات والاختلافات في الرؤى بين مجلسي النواب والدولة فضلاً عن الانقسامات الداخلية التي تتخلل كل مجلس على حدة، حيث يتصارع المجلسان على ترتيب أولويات الأزمة الحالية دون توقف.

ففي الوقت الذي يسعى فيه مجلس الدولة إلى التركيز على ملف المناصب السيادية الذي يجمعهم استناداً إلى اتفاق الصخيرات يصر النواب أن لا أحاديث ستطرح قبل إعادة تشكيل الحكومة، بينما يرفض الدولة ذلك في إطار دعم رئيس المجلس لحكومة الدبيبة.

وفي جديد هذا الخلاف وتزامناً مع عقد مجلس الدولة لجلسة لمناقشة ملف المناصب السيادية، دعا عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائبيه إلى ما وصفه بعدم خلط الأوراق بطرح موضوع المناصب السيادية في محاولة لتشتيت جهود تشكيل حكومة موحدة جديدة.

وقال إنه يأمل من تكالة ونائبيه العمل بكل جدية على تطبيق خارطة الطريق المقررة من لجنة 6+6 بشأن توحيد السلطة التنفيذية، وعندها يمكن توحيد المناصب السيادية .

وناقش أعضاء مجلس الدولة، الثلاثاء، ملفي المناصب السيادية ومبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وسط مقاطعة تكتل التوافق الوطني جلسة الإثنين بسبب ما وصفوه بأن المجلس أصبح صوتاً لحكومة الدبيبة دون الإفصاح عن رأي بصدد ملف توحيد المناصب السيادية.

وعلق نصية على موقف تكالة ونائبيه قائلاً إنه من الأولى توحيد السلطة التنفيذية من خلال حكومة جديدة موحدة محددة المهام والميزانية، للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المراحل الانتقالية في إشارة إلى عدم أولوية توحيد المناصب السيادية في هذه المرحلة.

وأضاف نصية أن الفساد ناتج من ممارسات السلطة التنفيذية وانقسامها، وليس المناصب السيادية، وعلى رأسها الأجهزة الرقابية، موضحاً أن ديوان المحاسبة يصدر سنوياً تقريراً يحوي أكثر من ألف صفحة من الإهمال والتقصير والفساد والنهب حسب تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد عضو مجلس النواب على أهمية توحيد المناصب السيادية، قائلاً: «سيظل من أولوياتنا، مشيراً إلى أن توحيد هذه المناصب يجب أن يكون في ظل حكومة موحدة، ووفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي، التي تنص على التوافق حول محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أما الوكلاء وباقي الوظائف فهي من حق مجلس النواب فقط، ولا يمكن التفريط في هذا الحق القانوني والسياسي .

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة مع لجنة المناصب السيادية في المجلس برئاسة عبد الله جوان، الذي قدم تقريراً عن عمل سير اللجنة، على أن يزود مكتب الرئاسة بالتقرير النهائي للمناصب السيادية، مع استمرار التواصل مع مجلس النواب، حتى يجرى إنجاز هذا الاستحقاق في توحيد المناصب السيادية.

وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

والإثنين، أصدرت تنسيقية الكتل في مجلس الدولة بياناً قالت فيه إن معظم أعضاء المجلس قاطعوا جلسة الإثنين لرفضهم تفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره ليكون صدى صوت للحكومة حسب تعبيرها.

وأضافت التنسيقية في بيانها أن ذلك تجلى بوضوح في موقفه تجاه محاولات الحكومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك موقفه من صفقة حقل الحمادة النفطي ضارباً عرض الحائط بدور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي عليها، ونتيجة لهذه المقاطعة انعدم توافر النصاب الصحيح للجلسة.

وأكملت التنسيقية: «ننبه رئيس المجلس إلى احترام اللائحة الداخلية باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس ونؤكد أن هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة».

وقبل ذلك، كشفت مقررة لجنة المناصب السيادية بالمجلس منى كوكلة أن الجلسة تأجلت إلى الثلاثاء لعدم توافر نصاب قانوني. وأوضحت كوكلة أن الجلسة ستناقش البنود نفسها وهي ملف المناصب السيادية ومبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إضافة إلى الوضع السياسي الراهن للبلاد وما يستجد من أعمال.

وفي سياق آخر، اقترح نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره نقطة انطلاق منطقية لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقداً مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل، معرجاً على نتائج الحوار الوطني الذي شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.

وأوضح السنوسي في مقابلة مع موقع موروكو وورلد نيوز المغربي نشرت الإثنين رؤيته لمستقبل ليبيا بالاعتماد على جذورها التاريخية والتأكيد على أهمية الحل الذي يقوده الليبيون.

وسلط الضوء على المحاور الرئيسية بما في ذلك الأساس التاريخي للديمقراطية البرلمانية الليبية قبل العام 1969، واحتمال إعادة دستور الاستقلال لعام 1951، وأهمية الحوار الوطني الليبي المتواصل، ودور المجتمع الدولي في دعم المسار السياسي.

وأكد أهمية هذا الأساس التاريخي، مشدداً على المؤهلات الديمقراطية التي جرى تأسيسها من خلال عملية الحوار الوطني التي عززت الوحدة والتوافق في جميع أنحاء البلاد وأنشأ دستور العام 1951 نظاماً ملكياً دستورياً يضم برلماناً منتخباً وهيئة تشريعية مكونة من مجلسين.