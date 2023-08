اتهامات لطالبي اللجوء بإشعال حرائق الغابات في اليونان تؤجج المشاعر المناهضة للمهاجرين

أثينا: أثارت ادعاءات لا أساس لها أن طالبي اللجوء يقفون وراء عدد من حرائق الغابات التي اجتاحت اليونان، هذا الأسبوع، موجة تعليقات معادية للمهاجرين عبر الإنترنت.

ازداد التوتر بعدما ذَكَرَ سكان أنه تم ضبط 13 باكستانياً وسورياً متلبّسين، وهم يحاولون إشعال نار خارج مدينة ألكساندروبولي، في منطقة إيفروس المحاذية لتركيا.

ونشر أحد السكان، الثلاثاء، تسجيلاً بالبث الحي على فيسبوك، يُظهِر المهاجرين مكدّسين داخل مقطورة، متباهياً بأنه قبض عليهم لمحاولتهم “إحراقنا”.

وعلّق مستخدم آخر على البث قائلاً: “لا تعرضهم.. احرقهم”.

قبض على الرجل، إلى جانب آخرَين يشتبه بتورطهما، فيما شددت السلطات على أنها لن تتسامح مع “الاقتصاص”.

ووُجّهت اتهامات لثلاثة معتقلين بالتحريض على أعمال العنف العنصرية. أما المهاجرون، فاتُّهموا بالدخول بشكل غير قانوني، ومحاولة إشعال حريق.

لكن مصدراً حكومياً أفاد صحيفة “كاثيميريني” بأن الأدلة ضدّهم تبدو أنها مرتبطة بإشعالهم النار من أجل الشواء.

وترافق هذا الخطاب مع حملة تضليل إعلامية.

#Greece : The sky of the coastal city of Alexandroupoli turns orange because of the smoke caused by the forest fires that the country has been witnessing for days.#Greecewildfires #Greece #Wildfires #Wildfire pic.twitter.com/TeQLqvWvn0

— mishikasingh (@mishika_singh) August 25, 2023