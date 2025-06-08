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اتهامات للممثل الأمريكي جاريد ليتو بالتحرش الجنسي بعدد من النساء

منذ ساعتين

جاريد ليتو

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نيويورك: يواجه الممثل والمغني الأمريكي جاريد ليتو (53 عاما) اتهامات بالتحرش الجنسي بعدد من النساء، حسبما ذكرت مجلة بيبول الأمريكية.

وذكرت المجلة أن منصة “إير ميل” الإلكترونية نشرت السبت تقريرا بعد إجراء حوارات مع تسع سيدات، زعمن أن ليتو تصرف بصورة غير ملائمة نحوهن، وبعضهن كن قاصرات.

وقالت إحدى السيدات” لقد كان سرا مفتوحا لفترة طويلة”.

ويواجه ليتو ضمن هذه المزاعم اتهامات بتوجيه أسئلة جنسية لفتاة (16 عاما) والخروج عاريا أمام فتاة (17 عاما).

وفي بيان للمنصة الإلكترونية، نفى ممثل عن ليتو جميع الاتهامات. ولم يرد ممثل ليتو على الفور على طلب مجلة بيبول للتعليق.

(د ب أ)

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