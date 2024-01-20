اتهام أليك بالدوين من جديد بالقتل غير العمد خلال تصوير فيلم “راست”

لوس انجليس: اتُهم الممثل أليك بالدوين أمس الجمعة لثاني مرة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بالقتل غير العمد جراء إطلاقه رصاصة أفضت إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في موقع تصوير فيلم الغرب الأمريكي “راست”.

ويأتي الاتهام بعد أشهر من إسقاط الادعاء تهما سابقة موجهة إلى الممثل.

وأصدر محاميا بالدوين، وهما لوك نيكاس وألكس سبيرو، بيانا أمس الجمعة نيابة عن موكلهما يقولان فيه “نتطلع إلى يومنا في المحكمة”.

ويأتي اتهام أمس الجمعة بعد أن خلص فحص جنائي مستقل إلى أن بالدوين كان ليتعين عليه الضغط على زناد مسدس كان يستخدمه خلال التجهيز لأحد المشاهد من أجل أن تنطلق الرصاصة الحية التي قتلت هاتشينز. وهي النتيجة نفسها التي خلص إليها فحص سابق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي على السلاح.

وينفي بالدوين ضغطه على الزناد وقال إنه ليس مسؤولا عن مقتل هاتشينز.

(رويترز)