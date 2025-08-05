اتهام إدارة ترامب بالتكتم على إضراب عن الطعام في مركز احتجاز مهاجرين

واشنطن: اتهمت جماعة مدافعة عن حقوق المهاجرين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتكتم على إضراب عن الطعام يجري داخل مركز احتجاز جديد للمهاجرين في منطقة إيفرغلادز بولاية فلوريدا.

وبحسب ائتلاف المهاجرين في فلوريدا، فإن محتجزين في المنشأة، التي يطلق عليها لقب “أليجاتور ألكاتراز”، يمتنعون عن تناول الطعام منذ ما يقرب من أسبوعين.

وقال توماس كينيدي، ممثل الائتلاف، لوكالة الأنباء الألمانية: “لسنا بحاجة لتخمين ما إذا كان ذلك يحدث، لأننا نرى سيارات الإسعاف، لأن أفراد العائلات يخبروننا، ولأن المحتجزين أنفسهم تحدثوا علنا عبر وسائل إعلام مختلفة”.

من جهتها، نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الإثنين هذه التقارير ووصفتها بأنها “أخبار كاذبة”، وكتبت عبر منصة “إكس”: “لا يوجد أي إضراب عن الطعام”. ونقلت شبكة (سي إن إن) عن الوزارة قولها إن المحتجزين يتلقون ثلاث وجبات يوميا، بالإضافة إلى المياه والمشروبات الأخرى.

لكن كينيدي أصر على أن عدة محتجزين نقلوا إلى المستشفى، واصفا نفي الحكومة بأنه “كذبة غريبة وسهلة الدحض”. وأضاف: “الوزارة تقول إنه لا يوجد إضراب عن الطعام، بينما المحتجزون أنفسهم يؤكدون أنهم مضربون”.

وفي الأسبوع الماضي، نشر كينيدي مقاطع فيديو تظهر سيارات إسعاف تغادر المنشأة، وقال إن نحو 12 رجلا يشاركون في الإضراب.

(د ب أ)