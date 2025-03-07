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اتهام امرأة يابانية باحتجاز شريكها عارياً على شرفتها ما أدى إلى وفاته برداً

7 - مارس - 2025

صورة من الأرشيف لمبنى محكمة في طوكيو. ا ف ب

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طوكيو: اتُهمت امرأة يابانية باحتجاز شريكها عارياً على شرفتها في ليلة باردة منتصف شتاء 2022، ما أدى إلى وفاته بسبب انخفاض حرارة الجسم، وفق ما أعلنت الشرطة اليابانية، الجمعة.

وقالت الشرطة في منطقة ناغاساكي (جنوب) إن هذه المرأة البالغة 54 عاماً اتُهمت بالاعتداء والاحتجاز المميت بعد وفاة شريكها الذي كانت تعيش معه.

وأوضح الشرطي ماسافومي تانيغاوا أنه، في شباط/فبراير 2022، “أمرت (المتهمة) الضحية بالخروج إلى الشرفة وهو عارٍ، واحتجزته هناك”.

وأضاف أنه عندما وصلوا إلى مكان الحادث، بعد مكالمة طوارئ، عثرت الشرطة على الرجل البالغ 49 عاماً “وقد شارف على الموت” في إحدى الغرف، قبل أن يتوفى بعد وقت قصير بسبب انخفاض حرارة الجسم.

وأفادت صحيفة “ماينيتشي” اليابانية بأن الحرارة الخارجية وصلت إلى 3,7 درجات مئوية في تلك الليلة.

ونفت المرأة الخمسينية هذه الاتهامات وقالت للشرطة إنها “لم تفعل شيئاً” بحسب الصحيفة.

وكانت في الماضي هاجمت شريكها بسكين، ما أدى إلى إصابته في أنفه.

(أ ف ب)

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  1. يقول ابوالسعيد:
    مارس 8, 2025 الساعة 5:05 ص

    مسكين

    رد

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