اتهام جديد بالاعتداء الجنسي ضد الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو

باريس: أطلق ممثلو الادعاء الفرنسي إجراءات جديدة ضد الممثل جيرار دوبارديو، في قضية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم.

وتم فتح التحقيق الأولي بعد شكوى من مصممة مجسمات سينمائية (53 عاماً).

واتهمت المصممة دوبارديو بالتحرّش بها جنسياً، والاعتداء عليها أثناء تصوير فيلم “الشباك الخضراء”، حسبما قال مكتب المدعي العام في باريس ،يوم الثلاثاء.

وهذه هي القضية الثالثة من نوعها ضد الممثل (75 عاماً).

واتهمت عدةُ نساء النجم، الذي ظهر في أكثر من 200 فيلم، بالتحرش الجنسي أو العنف.

ويخضع دوبارديو للتحقيق في مزاعم بالاغتصاب منذ عام 2020.

ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر، يقال إن شكوى أخرى ضده بتهمة الاعتداء الجنسي لا تزال قائمة. ويقال إن الحادث وقع في عام 2007.

وينفي دوبارديو هذه المزاعم. وفي رسالة نشرت في صحيفة لو فيغارو، في بداية تشرين الأول/أكتوبر، وصف نفسه بأنه ضحية “حملة إعلامية عنيفة”.

كما تعرض دوبارديو لانتقادات حادة بسبب سلوكه في فيلم وثائقي عن رحلته إلى كوريا الشمالية، في عام 2018، والذي تم بثه في بداية كانون الأول/ديسمبر. وأدلى مراراً بتعليقات في الفيلم معادية للنساء ومبتذلة.

(د ب أ)