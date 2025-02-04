منوعات | أبيض و أسود

اتهام دونالد ترامب جونيور بصيد البط بشكل غير قانوني في إيطاليا

4 - فبراير - 2025

جونيور ترامب

حجم الخط
0

روما: قال نائبان إيطاليان من حزب الخضر إن دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهك قوانين حماية البيئة في إيطاليا والاتحاد الأوروبي عندما ذهب لصيد البط قرب مدينة البندقية في ديسمبر كانون الأول.

وقدم أندريا زانوني، عضو الجمعية الإقليمية في فينيتو، ولوانا زانيلا، عضوة البرلمان، سؤالين برلمانيين منفصلين يحثان السلطات الإقليمية والوطنية على اتخاذ إجراءات ضد المخالفة المزعومة.

وقال زانوني في منشور على منصة فيسبوك اليوم الثلاثاء إنه شاهد لقطات لترامب جونيور وهو يصطاد في منطقة “ناتورا 2000” المحمية التابعة للاتحاد الأوروبي في بحيرة البندقية، وكان يقف قرب بطة نافقة تنتمي إلى نوع من الأنواع المحمية.

وأضاف زانوني “يظهر الفيديو ترامب جونيور مع… بطة نادرة جدا في جميع أنحاء أوروبا ومحمية بموجب توجيه الطيور في الاتحاد الأوروبي والقانون الإيطالي لحماية الحياة البرية … إن قتل هذا الحيوان (الطائر) أو احتجازه أمر يعاقب عليه القانون”.

والصيد قانوني في إيطاليا، لكنه يخضع للوائح تنظيمية صارمة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“يويفا” يوجّه اتهامات لناديين إسرائيلي وبولندي بسبب لافتات سياسية
16 - أغسطس - 2025
وزير الدفاع الإيطالي: إسرائيل “فقدت الصواب والإنسانية”
11 - أغسطس - 2025
“راية المناضلين من أجل الإنسانية”.. نواب إيطاليون يتزينون بعلم فلسطين
7 - أغسطس - 2025
اعتقال فرنسي من أصول مغربية متهم بالإرهاب في مطار ميلانو
2 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية