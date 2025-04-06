اتهام رجلين بالتخطيط لهجوم في فرنسا وإيداعهما الحجز الاحتياطي

باريس: أوقفت السلطات الفرنسية في باريس رجلين بتهمة تشكيل منظمة إجرامية إرهابية وحيازة مواد متفجرة وأودعتهما الحجز الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ووُجّهت إلى رجل ثالث تهمة التستر عن جريمة إرهابية وقد وضع تحت الرقابة القضائية، وفق المصدر نفسه.

وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أن كل الموقوفين بالغون من دون تحديد أعمارهم أو مدى تقدّم مخطّطهم.

ووفق محطة إر تي إل الإذاعية، يبلغ المشتبه به الرئيسي 19 عاما ويقيم في دانكيرك (شمال)، وقد أعلن عبر الإنترنت انتماءه إلى الحركة الجهادية.

وخلال عملية دهم لمقر إقامته، عثر المحقّقون على سترة ناسفة يدوية الصنع.

ووفق صحيفة “لو باريزيان” كان المشتبه به أعد خطاب مبايعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وكان يعتزم مهاجمة مكان عام.

وقاد اعتقال المتهم إلى توقيف اثنين من أوساطه، أحدهما يبلغ 21 عاما ويشتبه بأنه زوّده بسلاح مزيّف عرضه على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق معلومات صحافية.

وقال محاميه رضا غيلاسي في تصريح لمحطة إر تي إل “إن موكّلي ليس متطرفا ولا يتّبع أي أيديولوجية جهادية”، واعتبر أن تهمة تشكيل منظمة إجرامية إرهابية “تفتقر إلى الدقة القانونية”.

وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، وُجّه الاتهام إلى فتى يبلغ 17 عاما أوقف في أوت سون (وسط-شرق) وأودع الحجز الاحتياطي بشبهة التخطيط لعمل عنفي “خلال رمضان”.

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، وُجّه الاتهام إلى جزائري مصاب بـ”الفصام” وفق وزير الداخلية برونو ريتايو، بتنفيذ جريمة قتل إرهابية وأودع الحجز الاحتياطي بعد قتله أحد المارة في مولوز (شرق) وإصابته ستة آخرين بجروح.

(أ ف ب)