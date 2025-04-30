اتهام رجل بالإرهاب بعد محاولته دخول سفارة إسرائيل في لندن دون تصريح

ضباط شرطة يحرسون حاجزًا بالقرب من السفارة الإسرائيلية وسط لندن في 17 فبراير 2024. ا ف ب

لندن: قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها وجّهت اتهامات تتعلق بالإرهاب وحيازة سلاح أبيض لرجل اعتقلته للاشتباه في محاولته دخول السفارة الإسرائيلية في لندن.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على الرجل عندما حاول الدخول بدون تصريح إلى السفارة في غرب لندن، مساء يوم الإثنين، للاشتباه في محاولته ارتكاب جريمة تتعلق بالنظام العام والتعدي على موقع له وضع خاص وحيازة سلاح هجومي.

وقال المحققون، اليوم الأربعاء، إن المشتبه به عبد الله صباح البدري (33 عاماً) متهم بالتحضير لعمل إرهابي، وبتهمتين تتعلقان بحيازة سلاح أبيض.

وقال دومينيك مورفي قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن: “ما زلنا على اتصال وثيق مع المسؤولين في سفارة إسرائيل، ونحن نقدر أن هذه التهم ستكون مقلقة بالنسبة لهم”.

ومن المقرر أن يمثل البدري أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

(رويترز)