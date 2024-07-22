اتهام رجل من ولاية كنتاكي في جريمة كراهية بحق أمريكي من أصل فلسطيني

واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين إن رجلا من ولاية كنتاكي اعتقل ووجهت إليه تهمة جريمة كراهية لتهديده رجلا أمريكيا من أصل فلسطيني بمسدس، في خطوة رحب بها مدافعون عن توثيق تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وقالت الوزارة إن الحادث وقع في نهاية مارس/ آذار، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعرفت المشتبه به على أنه ملفين ليترال والضحية بالأحرف الأولى من اسمه فقط، أو.إس.

ولم يتسن بعد الاتصال بالمشتبه به.

ولاحظ مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات كراهية الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

ورحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بتوجيه الاتهام للرجل. وقال المجلس إن الشكاوى من الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة بلغت 8061 إجمالا في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ المجلس في تسجيلها قبل ما يقرب من 30 عاما.

وجاء في بيان الوزارة أن المشتبه به لجأ “للقوة أو التهديد باستخدام القوة لترهيب الضحية والتعرض له”.

(رويترز)