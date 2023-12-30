اتهام شاب أمريكي بمحاولة مساعدة حركة الشباب الصومالية..ووزارة العدل تقول إن هجوم “حماس” قد أثار حماسته

واشنطن: قالت وزارة العدل الأمريكية إن رجلا من ولاية نيوجرسي، كان قد اعتقل في كينيا، اتُهم بمحاولة مساعدة حركة الشباب الإسلامية المتشددة لتنفيذ أعمال عنف.

وزعمت الوزارة أن هجوم حركة حماس على إسرائيل ( عملية طوفان الأقصى على مستوطنات غلاف غزة) في 7 أكتوبر قد أثارت حماس المشتبه به.

وقالت وزارة العدل في بيان أمس الجمعة إن كريم نصر وهو مواطن أمريكي انتقل من نيوجرسي إلى مصر في يوليو، تموز تقريبا تم اعتقاله في نيروبي في 14 ديسمبر/ كانون الأول ونُقل إلى الولايات المتحدة يوم الخميس.

ووجهت إلى الشاب البالغ من العمر 23 عاما تهمة “محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة أجنبية مصنفة على أنها إرهابية” وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما وفقا لما أعلنه ممثلو الادعاء.

وتصنف الولايات المتحدة حركة الشباب “منظمة إرهابية أجنبية”.

وقال المدعي العام الأمريكي داميان وليامز “كما يُقال فإن كريم نصر وبدافع من الهجوم (..) الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر كرس نفسه للجهاد العنيف ضد أمريكا وحلفائها”.

وقال ممثلو الادعاء إن نصر سافر من مصر إلى كينيا “عازما على الانضمام لحركة الشباب والتدريب معها”.

وأضافوا أنه في الاتصالات المتبادلة مع مصدر سري لمكتب التحقيقات الاتحادي ومنشورات عبر الإنترنت ذكر نصر أنه كان يفكر في “الانخراط في الجهاد منذ وقت طويل وأن هجوم حماس في السابع من أكتوبر كان الحافز له على نحو خاص ليصبح جهاديا”.

وقالت وزارة العدل إن نصر اتخذ خطوات للانضمام إلى حركة الشباب وتلقي التدريبات منها بالإضافة إلى التخطيط للاجتماع مع أعضاء من الحركة في كينيا للسفر إلى الصومال للانضمام إلى الجماعة. وقد اعتقلته السلطات الكينية.

(وكالات)