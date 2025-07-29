اتهام شاب سوري بطعن سائح عند نصب الهولوكوست ببرلين بعد أشهر من التحقيق

برلين- “القدس العربي”: بعد مرور خمسة أشهر على وقوع هجوم بسكين استهدف سائحًا إسبانيًا في موقع النُصُب التذكاري لضحايا الهولوكوست بوسط برلين، أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا توجيه لائحة اتهام رسمية ضد المشتبه به، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 19 عامًا.

ووفقًا للائحة الاتهام، يُشتبه في أن الشاب أقدم في 21 فبراير/شباط الماضي على طعن السائح من الخلف داخل ممرات “حقل النُصُب” (Stelenfeld) في الموقع التذكاري، مما أسفر عن إصابة الضحية بجروح خطيرة تطلبت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لإنقاذ حياته.

الادعاء الألماني يتهم المتهم بالشروع في القتل، والتسبب بإصابة جسدية خطيرة، إضافة إلى محاولته الانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية.

وتشير التحقيقات إلى أن دوافع الهجوم كانت “إسلاموية ومعادية للسامية”، بحسب وصف الادعاء، إذ اعتبر المهاجم أن الضحية يمثل “مجتمعًا غربيًا كافرًا” يرفضه أيديولوجيًا.

صلة محتملة بتنظيم داعش

السلطات الألمانية ترجح أن المتهم يعتنق فكر تنظيم ” (داعش). وقبيل تنفيذ الهجوم، أرسل الشاب عبر تطبيق مراسلة صورة له إلى أعضاء في التنظيم، في خطوة فسّرها المحققون على أنها محاولة لإعطاء التنظيم فرصة تبني الهجوم.

وقد تم إلقاء القبض عليه بعد ساعات من وقوع الاعتداء، حيث عُثر عليه قرب موقع الجريمة ويداه ملطختان بالدماء. وبتفتيش حقيبته، عثرت الشرطة على السكين الذي يُعتقد أنه أداة الجريمة.

المتهم لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار ما سيقرره قسم أمن الدولة بمحكمة برلين بشأن بدء المحاكمة.

نُقلت التحقيقات من النيابة العامة في برلين إلى الادعاء العام الاتحادي بعد ثلاثة أيام فقط من وقوع الهجوم، نظرًا لما تمثله القضية من “خطر محتمل على الأمن الداخلي للجمهورية الاتحادية”، بحسب التقييم الرسمي.

وأثارت الحادثة موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا، خاصة وأنها وقعت في أحد أكثر المواقع رمزية في البلاد: نُصُب ضحايا الهولوكوست، الذي يقع بالقرب من بوابة براندنبورغ، ويخلّد ذكرى نحو ستة ملايين يهودي قضوا خلال فترة الحكم النازي.

يشار إلى أن النُصُب التذكاري للهولوكوست في برلين من تصميم المعماري بيتر آيزنمان، وتم افتتاحه للجمهور في مايو 2005. ويضم حقلًا من 2711 لوحًا إسمنتيًا رماديًا متفاوت الارتفاع، إلى جانب مركز معلومات تحت الأرض، ويُعد أحد أهم رموز الذاكرة التاريخية في ألمانيا.