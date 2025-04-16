منوعات | أبيض و أسود

 اتهام طبيب في برلين بقتل 15 مريضا يخضعون للرعاية التلطيفية

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

 برلين: اتُهم طبيب في برلين بالقتل، على خلفية وفاة 15 مريضا يخضعون للرعاية التلطيفية، حسبما قال الادعاء اليوم الأربعاء. كما تم اتهام الطبيب بمحاولة إخفاء الأدلة من خلال إشعال حرائق في منزلهم.

وكان الطبيب ضمن فريق التمريض الخاص بقطاع إنهاء الحياة، وكان يشتبه في البداية أنه المسؤول عن وفاة أربعة مرضى. وارتفع العدد منذ الصيف الماضي، ويقول المحققون الآن إنهم توصلوا لدليل يربطه بوفاة 15 شخصا ما بين 22 سبتمبر/ أيلول 2021 و24 يوليو/ تموز العام الماضي.

وتراوحت أعمار الضحايا من 25 إلى 94 عاما. وتوفى معظمم في منازلهم.

وتم طرح التهم أمام محكمة برلين، التي ستقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المحاكمة ومتى.

(أب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ألمانيا.. ميرتس يستهدف خفض عدد طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف سنويا
14 - أبريل - 2025
وزير الدفاع الألماني يعلن خطوات تطبيق الخدمة العسكرية التطوعية
11 - أبريل - 2025
ألمانيا: إسقاط التحقيقات بحق أكاديمي فلسطيني بعد اتهامه باستخدام شعار “من النهر إلى البحر”
10 - أبريل - 2025
الائتلاف الألماني الجديد يكشف عن خططه: إصلاحات جذرية وتوزيع وزاري مثير للجدل
9 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية