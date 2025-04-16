 اتهام طبيب في برلين بقتل 15 مريضا يخضعون للرعاية التلطيفية

برلين: اتُهم طبيب في برلين بالقتل، على خلفية وفاة 15 مريضا يخضعون للرعاية التلطيفية، حسبما قال الادعاء اليوم الأربعاء. كما تم اتهام الطبيب بمحاولة إخفاء الأدلة من خلال إشعال حرائق في منزلهم.

وكان الطبيب ضمن فريق التمريض الخاص بقطاع إنهاء الحياة، وكان يشتبه في البداية أنه المسؤول عن وفاة أربعة مرضى. وارتفع العدد منذ الصيف الماضي، ويقول المحققون الآن إنهم توصلوا لدليل يربطه بوفاة 15 شخصا ما بين 22 سبتمبر/ أيلول 2021 و24 يوليو/ تموز العام الماضي.

وتراوحت أعمار الضحايا من 25 إلى 94 عاما. وتوفى معظمم في منازلهم.

وتم طرح التهم أمام محكمة برلين، التي ستقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المحاكمة ومتى.

(أب)