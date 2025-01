اتهام عنصر سابق في الجيش الأمريكي بمحاولة الانضمام إلى “حزب الله” اللبناني

واشنطن: وُجّهت إلى عنصر سابق في الجيش الأمريكي، سافرَ إلى لبنان وسوريا في مسعى للانضمام إلى “حزب الله”، تهمة محاولة دعم منظمة “إرهابية”، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن جاك داناهر مولوي (24 عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرلندية، أوقف في شيكاغو، الشهر الماضي، ونقل إلى بنسلفانيا، الإثنين، لمواجهة التهم.

وبحسب لائحة الاتهام، سافر مولوي إلى لبنان في آب/أغسطس، وحاول الانضمام إلى “حزب الله”، الذي تصنّفه واشنطن منظمة “إرهابية”.

وبعدما فشل في مساعيه، توجّه إلى سوريا، في محاولة للانضمام إلى الحزب هناك.

NEW: 24yo US-Irish citizen charged with traveling to Lebanon to join Iran-backed Hezbollah terror group

Per @TheJusticeDept, Jack Molloy went to Lebanon in August, and then to Syria

Upon returning, he told a family member his “master plan was to join Hezbollah and kill Jews” pic.twitter.com/36jXnYnQq6

— Jeff Seldin (@jseldin) January 2, 2025