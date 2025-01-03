سياسة | دولي | الولايات المتحدة

اتهام عنصر سابق في الجيش الأمريكي بمحاولة الانضمام إلى “حزب الله” اللبناني

3 - يناير - 2025

مبنى وزارة العدل الأمريكية في واشنطن، 15 ديسمبر 2020. رويترز

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واشنطن: وُجّهت إلى عنصر سابق في الجيش الأمريكي، سافرَ إلى لبنان وسوريا في مسعى للانضمام إلى “حزب الله”، تهمة محاولة دعم منظمة “إرهابية”، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن جاك داناهر مولوي (24 عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرلندية، أوقف في شيكاغو، الشهر الماضي، ونقل إلى بنسلفانيا، الإثنين، لمواجهة التهم.

وبحسب لائحة الاتهام، سافر مولوي إلى لبنان في آب/أغسطس، وحاول الانضمام إلى “حزب الله”، الذي تصنّفه واشنطن منظمة “إرهابية”.

وبعدما فشل في مساعيه، توجّه إلى سوريا، في محاولة للانضمام إلى الحزب هناك.

وعاد مولوي إلى الولايات المتحدة، حيث يشتبه في أنه واصلَ مساعيه للانضمام إلى “حزب الله”، وتَواصلَ عبر الإنترنت مع أفراد في لبنان.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن مولوي روّجَ أيضاً للعنف ضد الشعب اليهودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال في محادثة عبر “واتساب” مع أحد أفراد عائلته إن “خطته الرئيسية كانت الانضمام إلى حزب الله وقتل اليهود”.

ويواجه مولوي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا دين بتقديم دعم مادي لمنظمة “إرهابية”.

(أ ف ب)

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