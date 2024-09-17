اتهام مغني الراب الأمريكي شون “ديدي” كومز بالاتجار بالجنس والابتزاز

نيويورك: وُجهت إلى مغني الراب الأمريكي شون “ديدي” كومز، الذي أوقف مساء الاثنين في مانهاتن بعد شكاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي، اتهامات بالاتجار بالجنس والابتزاز، على ما أظهرت لائحة الاتهام الصادرة الثلاثاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن.

وجاء في هذه الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس أن شون كومز عمد “على مدى عقود” إلى “انتهاك وتهديد وإكراه نساء وآخرين من حوله لإشباع رغباته الجنسية وحماية سمعته وإخفاء أفعاله”.

ويتهمه المدعون الفيدراليون باستخدام “إمبراطوريته” الموسيقية لتحقيق أهدافه.

وقال وكيل الدفاع عن المغني مارك أغنيفيلو لدى وصوله إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية “إنه ليس مذنباً، إنه بريء من كل هذه الاتهامات”.

وأضاف “نحن نعرف ما ستكون التهم من دون الاطلاع على لائحة الاتهام، وستتعلق بالابتزاز والاتجار بالجنس”. وبحسب المحامي فإن موكله حضر “طوعا” إلى نيويورك من أجل “الاستسلام” ويرغب في التعاون مع التحقيق.

وكان المدعي العام في مانهاتن داميان وليامز قال إن عناصر الشرطة في نيويورك أوقفوا مساء الاثنين شون كومز، “استنادا إلى لائحة اتهامات” قدمتها النيابة العامة الاتحادية في مانهاتن.

وقال وكيل الدفاع عن المغني “نشعر بخيبة أمل إزاء قرار النيابة العامة الأمريكية بمواصلة ما نعتقد أنها ملاحقات غير عادلة في حق كومز”.

ولشون كومز (54 عاما) ألقاب كثيرة أبرزها باف دادي و بي. ديدي وديدي، ونشاطات متعددة في عالم الموسيقى والأعمال. وتصفه ضحاياه المزعومات بأنه مفترس جنسي كان يلجأ إلى الكحول والمخدرات لإخضاعهنّ لشهواته.

وفي مطلع تموز/يوليو، رفعت الممثلة الإباحية السابقة أدريا إنغليش دعوى ضد شون كومز، تتهمه فيها باستغلالها “كبيدق جنسي من أجل المتعة والمنفعة المالية لأشخاص آخرين”، خلال حفلات في منطقة هامبتنز بولاية نيويورك، وفي فلوريدا، بين العامين 2004 و2009.

في المجمل، قُدّمت تسع شكاوى ضد مغني الراب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

“غير مقبول”

وفي شكوى رُفعت في تشرين الثاني/نوفمبر، اتهمته شريكته السابقة “كاسي” فينتورا بالانخراط في سلوك “عنيف” و”منحرف” على مدى عقد من الزمن.

في مقطع فيديو نُشر في أيار/مايو وسُجّل عام 2016، يمكن رؤية مغني الراب يعتدي عليها.

وبحسب مونتاج لمقاطع فيديو التُقطت من زوايا متعددة في الردهة وأبواب المصعد في فندق إنتركونتيننتال (الذي لم يعد موجودا حاليا) في لوس أنجليس، يمكن رؤية امرأة – فينتورا وفق شبكة سي إن إن – وهي تسير في الردهة مرتدية معطفاً وسروال جينز وحاملة حقيبة يد وحقيبة سفر.

وبعد ثوانٍ قليلة يظهر رجل في الممر – كومز بحسب القناة – ويركض خلفها، واضعا فقط منشفة حول خصره وجوارب.

وعند وصوله أمام المصعد، وجد فينتورا التي أدارت ظهرها له، وأمسكها بقوة من رقبتها، وألقاها أرضا بعنف شديد ووجه لها ركلة قوية بينما كانت على الأرض.

وبحسب اللقطات، كان “ديدي” يمسك منشفته حول خصره بيد واحدة، ويلتقط حقائب “كاسي” باليد الأخرى ويركلها مرة أخرى.

وقال نجم الهيب هوب العالمي والملياردير، في فيديو نشره عبر حسابه في إنستغرام إنّ “تصرفّي في هذا الفيديو غير مقبول”.

وتمت تسوية القضية “ودّياً” بموجب اتفاق سري.

وواجه شون كومز اتهامات بسوء المعاملة منذ تسعينات القرن العشرين، على الرغم من عدم توجيه أي إدانات كبرى ضده على الإطلاق.

وأسس المغني شركة “باد بوي ريكوردس” للإنتاج عام 1993، وأصبح من خلالها شخصية رئيسية في مجال الهيب هوب، ومن أبرز الذين تولى إنتاج أعمالهم “ذي نوتوريوس بيغ” The Notorious BIG الذي قُتل في لوس أنجليس عام 1997، وماري جي بلايج. وفاز ألبومه “نو واي أوت” “No Way Out” بجائزة غرامي لأفضل ألبوم راب عام 1997.

وجمع شون “ديدي” كومز ثروة كبيرة، وأصبح من أصحاب المليارات، وتجاوزت استثماراته الموسيقى لتشمل الموضة والمشروبات الكحولية.

(أ ف ب)