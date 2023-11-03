اتهام مواطن أردني يعيش في ولاية تكساس بـ”دراسة كيفية صنع قنابل” والتدريب على هجوم محتمل ضد اليهود

تكساس- “القدس العربي”: ألقت السلطات الأمريكية القبض على المواطن الأردني صهيب أبو عياش في ولاية تكساس ووجهت إليه تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

وزعمت شبكة “فوكس نيوز” أن المواطن الأردني متهم بالتدريب على هجوم محتمل على اليهود، وقالت إن الرجل متهم، ايضاً، بدراسة كيفية صنع قنابل.

وقد أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال جلسة استماع بالكونغرس هذا الأسبوع إلى قضية أبو عياش كمثال على مزاعم زيادة خطر وقوع هجمات إرهابية في الولايات المتحدة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي “لقد رأينا ذلك بالفعل مع الشخص الذي اعتقلناه الأسبوع الماضي في هيوستن، والذي كان يدرس كيفية صنع القنابل ونشر على الإنترنت دعمه لقتل اليهود”.

وأفادت قناة “فوكس 26” من مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الرجل الذي كان يشير إليه كريس راي هو صهيب أبو عياش البالغ من العمر 20 عاماً.

وأظهرت وثائق المحكمة، المرفوعة علنًا، أن أبو عياش كان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وتقول وثائق المحكمة التي حصلت عليها المحطة التلفزيونية إن المواطن الأردني وصل إلى الولايات المتحدة في 2 يونيو 2016 بتأشيرة سياحية B2 وغادر بعد حوالي شهرين.

وعاد أبو عياش إلى الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2019 باستخدام جواز سفر فلسطيني.

وفي يناير/كانون الثاني 2020، تقدم أبو عياش بطلب للحصول على اللجوء ومنع الترحيل، والذي لا يزال معلقًا. وفي أغسطس/آب 2023، تمت الموافقة على حصول أبو عياش على تصريح عمل في الولايات المتحدة، مما يسمح له بالعمل في الولايات المتحدة حتى 1 أغسطس 2025. ولكن ضع الهجرة الخاص بأبي عياش لا يسمح له بحيازة أو استخدام الأسلحة النارية أو الذخيرة”.

وأفادت قناة “فوكس 26” أن أحد منشورات صهيب أبو عياش على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل عبارة “Airsoft gun TikTok”.

وزعمت شبكة فوكس أنه سبق أن نشر أبو عياش عدة صور ومقاطع فيديو له وهو يتدرب على الأسلحة النارية على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب شبكة “سي بي إس نيوز”، فإن أمر القاضي الذي اعتقل أبو عياش ينص على أنه “أدلى بتصريحات مفادها أنه يريد الذهاب إلى غزة للقتال”.

وقال راي يوم الثلاثاء إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يتتبع حاليًا أي تهديدات موثوقة ضد الولايات المتحدة من الجماعات الإرهابية.

وقال راي، بحسب ما نقلته صحيفة “هيوستن بابليك ميديا” : “هنا في الولايات المتحدة، مصدر قلقنا الأكثر إلحاحا هو أن الأفراد المتطرفين العنيفين أو الجماعات الصغيرة سوف يستمدون الإلهام من الأحداث في الشرق الأوسط لتنفيذ هجمات ضد الأمريكيين الذين يمارسون حياتهم اليومية”.