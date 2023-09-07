اتهام والد ناشط مصري بـ «الكذب» على مواقع التواصل رغم عدم امتلاكه حسابات عليها

القاهرة ـ «القدس العربي»: تُناقض السياسات التي تصر السلطات المصرية على تبنيها، المقترحات التي يقدمها المشاركون في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فبينما يطالب هؤلاء، بإطلاق الحريات العامة وضرورة إغلاق ملف سجناء الرأي وفتح المجال العام، تتواصل الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، بينها اتهام جمال والد الناشط والصحافي أحمد زيادة والمقيم خارج مصر «بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم كبر سن الرجل وعدم امتلاكه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يسيء استخدامها» وفق لجنة الحريات في حزب «المحافظين».

«مساران متعاكسان»

واعتبرت اللجنة أن مصر «تسير في مسارين متعاكسين» ودللت على التناقض بثلاث وقائع شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، أولها قضية رئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم الذي تم استدعاؤه للنيابة العامة إثر بلاغ قدمه ضده الوزير السابق كمال أبو عيطة لنشره تفاصيل وقائع أثناء توليه مهام الوزارة.

وذكرت في بيان، واقعة القبض على جمال عبد الحميد أحمد زيادة، والد الناشط والصحافي أحمد جمال زيادة والمقيم خارج مصر، إذ «اعتقل من منزله وتم عرضه على نيابة أمن الدولة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم كبر سن الرجل وعدم امتلاكه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يسيء استخدامها».

كما تناول البيان «الحكم الصادر بسجن الناشط محمد عادل، المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، وأحد أبرز وجوه ثورة يناير لمدة 4 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة».

وعادل «أُخلي سبيله قبل عامين ونصف بعدما قضى داخل السجون 8 سنوات، وسرعان ما تم اعتقاله مره أخرى لنشره منشورا على فيسبوك يعبر فيه عن رأيه بشكل سلمي ليصدر ضده حكم بالتزامن مع جلسة حرية التعبير في الحوار الوطني بالحبس 4 سنوات».

وأكدت اللجنة على «ضرورة وقف كل الممارسات التي تقيد الحريات وتعوقها في مصر، وطالبت السيسي باستخدام صلاحياته بالعفو عن عادل وتوفير ضمانات عادلة من شأنها إظهار الحقيقة وإخلاء سبيل كل من قاسم وزيادة، ووقف ملاحقة الصحافيين والناشطين المعارضين للحكم أو أي من أسرهم».

ودعت إلى «سرعة سن تشريع يضمن حرية التعبير في مصر وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وتوفير ضمانات للسياسيين والصحافيين وتوفير مناخ آمن للعمل السياسي، وسرعة مراجعة كافة القضايا والأحكام الصادرة بناء على تعبير المتهمين عن رأيهم وإخلاء سبيلهم بلا شرط».

الحكم على عادل، عقب 5 أعوام من حبسه احتياطياً، في قضية تتصل بممارسة حرية التعبير السلمي، دفعت 28 منظمة حقوقية للمطالبة بالإفراج عنه، وعن جميع سجناء الرأي في مصر.

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري أصدرت محكمة جنح أجا في المنصورة، حكمها بالسجن عليه لمدة 4 أعوام في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا بعد اتهامه «بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي» قضى منهم عامين وسبعة أشهر في الحبس سابقا، ليظل أمامه سنة وخمسة أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدة العقوبة.

28 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقل محمد عادل وجميع سجناء الرأي

وقالت المنظمات، في بيان، إن «الحكم يبرهن على استهداف السلطات المصرية بما فيها السلطة القضائية في توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، على الرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأن ثمة تحسنا في حالة حقوق الإنسان في مصر».

وبينت «منذ إلقاء القبض عليه في يونيو/ حزيران 2018، من داخل قسم شرطة أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمة قضية سابقة، تعرض عادل لمحاكمة غير عادلة أبرزها الحبس المطول من خلال حبسه على ذمة 3 قضايا باتهامات مماثلة، بما فيها الانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة، في مخالفة للحد الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة».

ولفت البيان إلى أن عادل «سبق اتهامه ببلاغ كيدي من أحد المواطنين في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا باتهامات الانضمام لجماعة على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة في المنصورة، ثم واجه مرة أخرى بعد ذلك بأيام اتهامات مماثلة في القضية رقم 4118 لسنة 2018 في شربين، وفي عام 2020، وفوجئ بإحضاره لنيابة أمن الدولة التي وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة باتهامات مماثلة تقريبًا للاتهامات السابقة».

وأكد أن «عادل تم سجنه ظلما مع نشطاء آخرين نهاية عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات حتى مطلع عام 2017 بتهم تتعلق الاحتجاجات غير المرخصة، بناء على قانون حظر التظاهر المسيء، ولم يمض عام ونصف على إطلاق سراحه قبل أن تلقي السلطات القبض عليه مجددا».

وجددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان «مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عادل ووقف الانتهاكات ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستوريا» مؤكدة أن «استمرار اعتقاله لا يشكل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يعد دليلا إضافيا على استمرار العصف بسيادة القانون؛ والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه منذ 10 أعوام أو يزيد».

كما دعت أيضا السلطات إلى وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر.

مطالبة أمريكية

وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، كريس كونز، قد طالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن عادل وجميع معتقلي الرأي.

وأعرب في تغريدة على منصة «أكس» عن «قلقه العميق» إزاء الحكم الصادر ضد عادل، قائلا إنه تعرض للسجن بسبب ممارسته حقوقه الإنسانية الأساسية

وحسب موقع «الجزيرة مباشر» لم يوقع كونز، الذي يترأس اللجنة الفرعية لمخصصات الدعم الأمريكي في مجلس الشيوخ، على الرسالة التي وجهها عدد من النواب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب قبل أيام، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمطالبة بضرورة الالتزام ببند مدرج في مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية لعام 2022 الذي ينص على تجميد 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها واشنطن للقاهرة، إذا لم تحقق الأخيرة تقدما في قضايا حقوق الإنسان.

لكن السيناتور الديمقراطي طالب مراراً بشكل منفصل ولعقد كامل بتغليب سيادة القانون في مصر وحقوق الإنسان ومساءلة قوات الأمن والإفراج عن السجناء السياسيين والتحقيق في قضايا القتل خارج إطار القضاء والاختفاء القسري، وتوفير إمكانية الرقابة للمسؤولين الأمريكيين.