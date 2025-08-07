اتهم “أطرافا معادية” بتشويه صورته.. اتحاد الشغل التونسي ينفي استقالة أمينه العام

تونس- “القدس العربي”:

نفى اتحاد الشغل التونسي تنحي أمينه العام، نور الدين الطبوبي، متهما “أطرافا معادية” بمحاولة تشويه صورة الاتحاد وضرب وحدته.

وكانت قيادة الاتحاد أعلنت أخيرا أن الأمين العام المساعد، فاروق العياري، سيعوض مؤقتا مكان أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، طيلة فترة غيابه، دون أن تكشف أسباب الغياب المفاجئ للطبوبي، وهو أثار موجة من الشائعات حول احتمال تقديم الطبوبي لاستقالته بسبب تعرضه لضغوط من السلطات التونسية.

إلا أن سامي الطاهري الناطق باسم الاتحاد نفى هذه الشائعات، مؤكدا أن “هذا الخبر غير صحيح وزائف ويهدف إلى بث البلبلة وخلق حالة من الإرباك في صفوف النقابيين والرأي العام، وهناك أطراف معادية للاتحاد قامت بنشر هذا الخبر الكاذب لتشويهها”.

وأكد لإذاعة “ديوان إف إم” أن الطبوبي في عطلة وسيعود إلى نشاطه بصفة طبيعية حال انتهائها، مشيرا إلى “إمكانية قطع العطلة خاصة في ظل الظرف ”الدقيق” الذي تمر به البلاد وكذلك المنظمة الشغيلة من هجمات وتعطيل للحوار الاجتماعي وإلغاء جلسات التفاوض”.

وأضاف الطاهري أن ”الإضرابات الأخيرة أقلقت السلطة وهو ما دفع بأنصارها للتحرك بطريقة غبية”، مبينا أن “اتحاد الشغل منظم بقوانين، حيث أنه في حالة سفر الأمين العام أو مرضه أو حصوله على إجازة، يفرض القانون عليه إسناد مهامه لشخص آخر، وعادة ما تؤول إلى الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي، وفي حال كان النائب بدوره في عطلة فإنه يتم اختيار عضو آخر من المكتب التنفيذي ليؤدي هذه المهمة بشكل مؤقت”.

ويعتبر اتحاد الشعل من أبرز القوى المؤثرة في تونس، حيث تدخل مناسبات عدة لإعادة التوازن للمشهد السياسي، فضلا عن الدور الذي أداه رفقة بقية مكونات الرباعي الراعي للحوار الوطني لإنقاذ البلاد من الفوضى عقب الاغتيالات التي شهدتها البلاد عام 2013. لكن المراقبين يتحدثون اليوم عن تراجع دوره بشكل كبير بسبب تهميشه من قبل السلطة، وخاصة بعد إعلان الرئيس قيس سعيد عن تدابيره الاستثنائية عام 2021.