اتّهام 6 بوسنيين بارتكاب جرائم حرب بحقّ مدنيّين صربيين في معسكر اعتقال

سراييفو: وجّهت النيابة العامّة في سراييفو، الإثنين، إلى ستّة عسكريّين وشرطيّين بوسنيّين سابقين تهمة ارتكاب جرائم حرب بحقّ معتقلين صربيين، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنّون، في بداية الحرب في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت النيابة العامّة في بيان إنّ الرجال الستّة متّهمون بأنّهم ارتكبوا “بشكل منهجي ومتواصل” بحقّ مدنيين صربيين من منطقة فيسوكو “أعمال تعذيب، ومعاملة لا إنسانية، وعمليات نهب، وإيذاء جسدي ونفسي”.

وهذه واحدة من لوائح الاتّهام النادرة التي توجّه على خلفية الجرائم التي ارتُكبت بحقّ صربيين أرثوذكس في معسكرات الاعتقال التي أنشأها البوسنيون المسلمون خلال الحرب الطائفية التي شهدتها البلاد بين 1992 و1995 وراح ضحيّتها ما يقرب من 100 ألف قتيل.

ومن بين المتّهمين الستّة زياد قادريتش (72 عاماً) الذي كان شهود صربيون قالوا إنّه كان “قائد” معسكر الاعتقال الذي أنشأته السلطات البوسنية داخل ثكنة في فيسوكو على بُعد نحو 30 كيلومتراً شمال غرب سراييفو.

وفي هذا المعسكر اعتُقل “مئات المدنيين” بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 1992، بحسب ما جاء في بيان المدّعي العام.

وأوضح البيان أنّه من بين هؤلاء المعتقلين كان هناك رجال ونساء وأطفال ومراهقون ومسنّون.

وفصّلت اللائحة الاتّهامية “أفعالاً مهينة للغاية ارتُكبت بحقّ نساء ومراهقات”.

وفي 2012 نشر مركز أبحاث جرائم الحرب التابع للكيان الصربي في البوسنة تقريراً قال فيه إنّ “تعذيب النساء (…) لم يكن مختلفاً كثيراً عن تعذيب الرجال” في هذا المعسكر، مشيراً إلى أنّ “ثماني نساء صربيّات على الأقلّ تعرّضن للاغتصاب فيه، توفيت إحداهن متأثّرة بجروحها”.

وبحسب جمعيات تدافع عن حقوق الضحايا الصرب، فقد اعتُقل في معسكر فيسوكو ما يقرب من 600 شخص، من بينهم حوالي أربعين امرأة وعشرة أطفال.

ومن المقرّر أن تستدعي النيابة العامة حوالى 90 شاهداً للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحاكمة.

وتمّ إنشاء المئات من معسكرات الاعتقال خلال حرب البوسنة.

وأسوأ هذه المعسكرات كانت تلك الواقعة في منطقة برييدور (شمال غرب).

وفي هذه المعسكرات (أومارسكا، كيراترم، ترنوبوليي)، التي أُطلق عليها اسم “مثلث الرعب” اعتقلت القوات الصربية بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 1992 أكثر من ستة آلاف شخص، غالبيتهم من البوسنيين المسلمين بالإضافة إلى كرواتيين كاثوليك.

وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على خمسة عسكريين سابقين من صرب البوسنة للاشتباه بتورّطهم بمذبحة سربرنيتسا التي وقعت في 1995.

(أ ف ب)