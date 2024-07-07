اجتماعات خلف الأبواب المغلقة بالكونغرس بشأن الدعوة لتنحي بايدن والمرشح “الديمقراطي” المفضل لخلافته

واشنطن- “القدس العربي”: اجتمع المشرعون الديمقراطيون خلف أبواب مغلقة يوم الأحد مع تصاعد الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من السباق.

وعقد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وهو ديمقراطي من نيويورك، اجتماعًا افتراضيًا مع كبار الديمقراطيين في لجان مجلس النواب بعد ظهر الأحد.

وأعرب العديد من الديمقراطيين في لجان مجلس النواب في الاجتماعات عن مخاوفهم بشأن جدوى استمرار بايدن في الترشح لإعادة انتخابه ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكشف مساعدون في الكونغرس أن الإجماع بين معظم الديمقراطيين الذين اقترحوا على بايدن التخلي عن السباق كان أن الحزب يجب أن يركز على نائبة الرئيس كامالا هاريس كخليفة محتملة.

ويواجه الرئيس بايدن ضغوطا متزايدة للتخلي عن الترشح في انتخابات 2024.

وقال أربعة على الأقل من كبار أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، إن الرئيس بايدن يجب أن يتنحى عن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 خلال مكالمة هاتفية خاصة بعد ظهر الأحد، حسبما ذكرت مصادر في الكونغرس، في علامة مثيرة للقلق بالنسبة للرئيس الذي يصر على البقاء في السباق بعد أدائه الكارثي في ​​المناظرة الشهر الماضي.

وكشفت مصادر أن النواب جيري نادلر ومارك تاكانو وجو موريل أعربوا عن دعمهم لإجراء تغيير في أعلى قائمة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة. وقال مساعدون إن النائب آدم سميث كان أيضًا جزءًا من تلك المجموعة من الأصوات.

وانضم الديمقراطيون الأربعة الكبار الذين أعربوا سراً عن دعمهم لتنحي بايدن إلى المشرعين الديمقراطيين الخمسة الذين دعوا الرئيس علناً إلى الانسحاب من سباق 2024 في الأيام التي أعقبت الأداء الباهت في المناظرة الشهر الماضي، حيث تعثر في بعض الأحيان في كلماته وبدا وكأنه فقد سلسلة أفكاره.

وتشمل هذه القائمة النواب لويد دوجيت (تكساس)، ومايك كوغلي (إلينوي)، وراؤول جريجالفا (أريزونا)، وسيث مولتون (ماساتشوستس)، وأنجي كريج (مينيسوتا).

وتم اقتراح الاجتماع بعد مقابلة بايدن التي استمرت 22 دقيقة مع قناة ABC News يوم الجمعة، والتي كانت حملة بايدن تأمل أن تخفف المخاوف من أن الرئيس لا يملك ما يلزم لمواصلة الحملة وهزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبدلاً من ذلك، أثارت المقابلة جولة جديدة من المخاوف بين الديمقراطيين، الذين كانوا بالفعل قلقين بشأن أداء بايدن الكارثي في ​​المناظرة.

وقال مراسل شبكة إيه بي سي نيوز في واشنطن جوناثان كارل بعد المقابلة: “انظروا، بدا بايدن أفضل وأكثر تماسكا مما بدا عليه أثناء المناظرة، لكن لا يوجد شيء في هذه المقابلة يهدئ أعصاب الديمقراطيين المتوترين الذين يخشون أن يكون جو بايدن على مسار خسارة هذا السباق، والخسارة أمام دونالد ترامب”.

لكن بايدن استخدم لهجة متحدية، حيث قال في مرحلة ما إنه لن ينسحب ما لم “ينزل الرب القدير ويقول: جو، اخرج من السباق”.