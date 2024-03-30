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اجتماع أردني مصري فرنسي في القاهرة لبحث تطورات غزة- (تدوينة)

30 - مارس - 2024

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عمان: أعلن الأردن، السبت، أن القاهرة تستضيف اجتماعا ثلاثيا يضم وزير خارجيته أيمن الصفدي، ونظيريه المصري سامح شكري، والفرنسي ستيفان سيجورني، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية على حسابها بمنصة إكس، إن الصفدي يبدأ اليوم زيارة عمل إلى القاهرة.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي “للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي تستضيفه القاهرة، ويضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا”.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى “بحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية”.

والجمعة، أفادت وكالة الأنباء المصرية بأن شكري سيعقد السبت “مباحثات ثلاثية مع نظيريه الفرنسي والأردني بقصر التحرير في القاهرة لبحث التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة”.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن مؤتمرا صحافيا مشتركا في ختام اللقاء الثلاثي، وفق المصدر ذاته.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول ابوعمر:
    مارس 30, 2024 الساعة 11:25 ص

    هل ستزودون الفلسطينيين (بجسر بري)على غرار الجسر البري الممتد من الامارات مرورا بالسعودية والاردن وينتهي بالكيان الصهيوني..واستلامه لكل الخضروات والفواكه والاطعمة الطازجة….هل سيحدث ذلك…ام ان التشددوالمنع سيزداد على ماتبقى من اهل غزة…

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  2. يقول رامز:
    مارس 30, 2024 الساعة 11:42 ص

    بعد سقوط اكثر من ١٠٠الف شهيد وجريح سيجتمع هؤلاء لبحث تطورات غزة ٠٠ فعلا اللي استحو ماتو

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