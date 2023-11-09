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اجتماع أمريكي إسرائيلي قطري في الدوحة بشأن هدنة إنسانية في غزة لإطلاق سراح رهائن وإدخال مساعدات

منذ 28 دقيقة

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الدوحة: يجري مديرا الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين بشأن “وقف إنساني” للحرب في غزة يتيح إطلاق سراح رهائن وإدخال مساعدات، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على الزيارة الخميس.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس “يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنياع الدوحة لإجراء محادثات ثلاثية مع القطريين للعمل على تفاصيل وقف إنساني محتمل (للقتال) من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح رهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة”.

وأضاف أن “المحادثات كانت تتقدم بشكل جيد في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى اتفاق”.

(أ ف ب)

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  1. يقول سمير:
    نوفمبر 9, 2023 الساعة 4:37 م

    يجب رفض هذا النوع من “الهدنة”. ما يريده الكيان الإرهابي المجرم هو وقت راحة ونوم (٤ ساعات) لجنوده.

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  2. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    نوفمبر 9, 2023 الساعة 4:48 م

    إن شاء الله خير والاه يفرجها على أهل غزة.

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