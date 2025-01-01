اجتماع إسرائيلي الخميس لبحث مستقبل غزة بعد حرب الإبادة

القدس: يعقد وزراء إسرائيليون، الخميس، اجتماعا لبحث مستقبل قطاع غزة بعد حرب الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين وإيجاد بديل لحكم حركة “حماس”، وفق إعلام عبري الأربعاء.

ولفتت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى “الجمود الذي أصاب المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة)”.

وتابعت أنه في ظل هذا الوضع “تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) الذي كان مقررا هذا الأسبوع، حتى يتعافى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عملية جراحية لاستئصال البروستاتا”.

تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) الذي كان مقررا هذا الأسبوع، حتى يتعافى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عملية جراحية لاستئصال البروستاتا

لكن “سيعقد وزير الدفاع يسرائيل كاتس اجتماعا مع وزراء، الخميس، لمناقشة اليوم التالي للحرب وحكم بديل لحماس في غزة”، وفق الصحيفة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت “حماس” في ديسمبر/ كانون الأول 2024 موافقتها على مقترح مصري لإنشاء “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن “نتنياهو يرى أنه لا يمكن وضع خطة لليوم التالي للحرب حتى يتم تدمير جميع قدرات حماس”.

ورغم الإبادة المستمرة في غزة منذ نحو 15 شهرا، إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة للحرب، ولا سيما القضاء تماما على قدرات “حماس” العسكرية واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن “سياسة نتنياهو هي أن حماس أو السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة (..) والأجهزة الأمنية تدرس البدائل”.

نتنياهو يرى أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فستستأنف إسرائيل القتال حتى تحقق أهدافها المعلنة

وبشأن احتمال إبرام اتفاق، ذكرت الصحيفة أن “عقبات” تعترض المفاوضات غير المباشرة.

وأوضحت أن العقبات هي “عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، إذ تطالب إسرائيل بعدد من الأسرى الإسرائيليين أكبر بمرتين مما وافقت عليه حماس”.

“كما تطالب حماس بإنهاء الحرب، بينما حذر مسؤولون أمنيون الحكومة من أن الحركة تعيد بناء سيطرتها على غزة”، وفق الصحيفة.

واستدركت: “لكن مسؤولا كبيرا أفاد بأن نتنياهو يرى أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فستستأنف إسرائيل القتال حتى تحقق أهدافها المعلنة”، في إشارة إلى تدمير قدرات “حماس” تماما.

وعلى مدار أكثر من عام، أكدت “حماس” استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك “حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)