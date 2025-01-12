اجتماع الرياض: دعم سوريا وعملية انتقالية تحفظ حقوق شعبها

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: استضافت العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، اجتماع لجنة الاتصال العربي بشأن سوريا على مستوى وزراء الخارجية، حيث أكد المشاركون فيه على دعم الإدارة الحالية في دمشق، وكذلك دعم عملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية وتحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب.

ووفق البيان الختامي للاجتماع، فإن المشاركين، أكدوا على دعم الإدارة الحالية في دمشق، ورحبوا بجهودها مشددين على ضرورة عدم وجود مكان للإرهاب في سوريا، والوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، حسب ما أوردت وزارة الخارجية السعودية عبر موقعها الرسمي.

جرى خلال الاجتماع، حسب البيان “بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت”.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية في البيان: “كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين”.

كما عبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل.

وطالب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، مؤكداً أن استمرارها “سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار”.

وحول العقوبات، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الأحد إن وزراء خارجية التكتل سيجتمعون في نهاية يناير/ كانون الثاني لبحث تخفيف العقوبات على سوريا.

وذكرت بأن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطا بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم والذي يجب أن يشمل “مجموعات مختلفة” ونساء وينبذ “التطرف”.

وأضافت “إذا رأينا التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، فسنكون مستعدين لاتخاذ الخطوات التالية. وإذا رأينا خلاف ذلك، فيمكننا أيضا التراجع عن هذا الأمر”.

أما مصر، فقد كان تركيزها على مسألة الإرهاب، إذ دعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.

وأجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه ومشاركين على هامش اجتماعات الرياض.

كما التقطت عدسات الصحافيين مصافحة بين الشيباني ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأمر الذي أثار ضجة على وسائل التواصل، خصوصا بعد زيارة الأخيرة لدمشق وعدم مصافحة قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع لها.